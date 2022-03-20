25-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 "Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі" - повідомили у Генштабі ЗСУ. 19 березня у Білорусі фіксують рух військ поблизу українського кордону на межі з Волинською та Рівненською областями.
09:00 Росія знову бомбує місце масового сховку маріупольців – школу мистецтв, де ховалось 400 людей, повідомляє Маріупольська міська рада. Інформації про загиблих та травмованих наразі немає. Будівля зруйнована, під завалами залишаються люди.
08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 25-ої доби війни:
Стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Наші захисники продовжують ефективно протистояти окупантам. Протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України збито три російських бойових вертольоти.
Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою.
Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.
Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності.
Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу.
Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.
На фоні подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ.
Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат.
Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитувальних дій російськими диверсантами.
07:00 За даними вашингтонського Інституту вивчення війни, Росія досягає лише обмежених успіхів у своєму вторгненні в Україну. Ключові висновки інституту:
– Початкова російська кампанія із захоплення столиці та великих міст України та зміни режиму провалилася;
– Російські війська продовжують намагатися відновити імпульс цієї кампанії, але ці зусилля радше також зазнають невдачі;
– Російські війська продовжуватимуть намагатися просуватися в межах ефективної артилерійської дії центру Києва, але перспективи їх успіху неясні;
– Війна перетворюється на довготривалу, що збільшує число її жертв;
– Росія розширить зусилля з бомбардування цивільного населення України, щоб зламати волю українців продовжувати боротьбу (в якій росіяни, ймовірно, зазнають невдачі);
– Найнебезпечніший нинішній наступ росіян відбувається з півночі Херсона на Кривий Ріг, намагаючись ізолювати Запоріжжя та Дніпро від заходу. Російські війська навряд чи зможуть оточити або взяти Кривий Ріг найближчими днями, і, мабуть, не зможуть це зробити взагалі;
– Росіяни відмовилися від планів нападу на Одесу – принаймні найближчим часом.
04:00 Заступник глави МЗС Китаю Ле Юйчен назвав санкції Заходу проти Росії «дедалі більше обурливими» і заявив, що НАТО не варто розширюватися на схід і заганяти в кут таку ядерну державу, як Росія.
00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил Україна станом на початок 25-ої доби війни:
20.03.2022
Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Проводяться заходи правового режиму воєнного стану, стабілізаційні дії, виконуються завдання територіальної оборони.
Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об’єктів України та оперативних угруповань військ.
На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.
На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.
На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.
На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.
У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.
Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.
Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.
Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої «Херсонської народної республіки». Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової «картинки»..