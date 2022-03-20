25-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 "Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі" - повідомили у Генштабі ЗСУ. 19 березня у Білорусі фіксують рух військ поблизу українського кордону на межі з Волинською та Рівненською областями.

09:00 Росія знову бомбує місце масового сховку маріупольців – школу мистецтв, де ховалось 400 людей, повідомляє Маріупольська міська рада. Інформації про загиблих та травмованих наразі немає. Будівля зруйнована, під завалами залишаються люди.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 25-ої доби війни:

Стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Наші захисники продовжують ефективно протистояти окупантам. Протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України збито три російських бойових вертольоти. Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою. Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях. Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу. Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі. На фоні подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ. Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат. Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитувальних дій російськими диверсантами.

07:00 За даними вашингтонського Інституту вивчення війни, Росія досягає лише обмежених успіхів у своєму вторгненні в Україну. Ключові висновки інституту:

– Початкова російська кампанія із захоплення столиці та великих міст України та зміни режиму провалилася;

– Російські війська продовжують намагатися відновити імпульс цієї кампанії, але ці зусилля радше також зазнають невдачі;

– Російські війська продовжуватимуть намагатися просуватися в межах ефективної артилерійської дії центру Києва, але перспективи їх успіху неясні;

– Війна перетворюється на довготривалу, що збільшує число її жертв;

– Росія розширить зусилля з бомбардування цивільного населення України, щоб зламати волю українців продовжувати боротьбу (в якій росіяни, ймовірно, зазнають невдачі);

– Найнебезпечніший нинішній наступ росіян відбувається з півночі Херсона на Кривий Ріг, намагаючись ізолювати Запоріжжя та Дніпро від заходу. Російські війська навряд чи зможуть оточити або взяти Кривий Ріг найближчими днями, і, мабуть, не зможуть це зробити взагалі;

– Росіяни відмовилися від планів нападу на Одесу – принаймні найближчим часом.

04:00 Заступник глави МЗС Китаю Ле Юйчен назвав санкції Заходу проти Росії «дедалі більше обурливими» і заявив, що НАТО не варто розширюватися на схід і заганяти в кут таку ядерну державу, як Росія.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил Україна станом на початок 25-ої доби війни: