96 європейських експертів критикують ЄУ за слабкий тиск на Росію.

Водночас вони виступили за надання економічної та військової підтримки України, зокрема важкого оборонного та наступального озброєння.

 

 

96 експертів із європейських країн, які займаються питаннями Східної Європи, на тлі російського вторгнення в Україну розкритикували політику Німеччини та Європейської Унії щодо Росії. Вони закликали стрімко посилити санкції проти Москви. «Відкрита протиправна наступальна війна Росії проти мирної країни остаточно підтвердила провал політики щодо Москви, яка проводилася Німеччиною та ЄУ упродовж десятиліть», – йдеться у відкритому листі експертів, оприлюдненому у суботу, 19 березня, у газеті Tagesspiegel.

 

Експерти відзначають, що військова присутність Росії в Молдові, що вже триває з 1992 року, експансія в Грузії в 2008 і в Україні в 2014 роках продемонстрували провал політики, спрямованої на те, щоб за допомогою інтенсивної дипломатії та договірних зобов'язань стримувати «чимраз чіткіші неоімперіалістичні амбіції».

 

«Навіть у 2015 році – через рік після відкритої окупації Росією Криму та початку псевдогромадянської війни на сході України – Німеччина підписала угоду про підводний газогін "Північний потік-2". Введення в експлуатацію другого газопроводу через Балтійське море ще більше знизило б економічну взаємозалежність Росії та України. Путін отримав би ще більшу свободу рук у Східній Європі, ніж раніше. Німеччина стала б ще більш залежною від Росії, ніж зараз», – наголошують підписанти листа, вказуючи, що навіть тепер, незважаючи на відкриту війну в Україні, Німеччина продовжує масштабний імпорт нафти та газу з РФ, щедро поповнюючи російську скарбницю.

 

«Рішучіші дії ЄУ після початкової аґресії Росії проти України у 2014 році могли б запобігти найгіршому. Східноєвропейські члени ЄУ та НАТО, такі як Польща та країни Балтії, неодноразово висловлювали занепокоєння щодо власної безпеки. Вони вже давно попереджали, що російському правителю Володимиру Путіну не можна довіряти і що до нього потрібно ставитися більш реалістично. Проте підхід ЄУ до чимраз авторитарнішого та аґресивнішого уряду Росії залишився практично незмінним. Навіть кілька безжальних нападів Москви на колишніх аґентів і критиків режиму, деякі навіть на теренах ЄУ, і війна, що тривала на сході України зі зростаючими жертвами, не призвели до принципової зміни напряму», – зазначається в листі.

 

Автори листа зазначають, що запобігання успіху Путіна в його імперському реваншизмі – у споконвічних інтересах усієї Європи. Вони застерігають, що успіх Путіна в Україні може призвести до подальшої аґресії проти позаблокових сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія, та ще більше дестабілізувати європейський контингент.

 

Як можливі заходи автори листа пропонують запровадити санкції проти всіх без винятку російських банків, повністю відімкнути Росію від платіжної системи SWIFT, припинити закупівлю будь-якої нафти, газу та іншої сировини з РФ, ізолювати Росію та запровадити в Євроунії візові заборони для членів уряду РФ та близької до уряду еліти, конфіскувати кошти та майно близьких до Путіна російських олігархів та компаній.

 

«Український народ мужньо захищає себе та свою країну. Цей героїчний опір зірвав первісний план російського вторгнення, збільшивши його ціну й тривалість набагато більше, ніж спочатку розраховував Кремль. Але Україна не має часу, щоб чекати, поки набудуть чинності прийняті на даний момент західні санкції», – застерігають експерти. Вони закликають надавати підтримку економіці й армії України та, серед іншого, постачати Україні не лише легкі, а й важкі оборонні та наступальні озброєння, такі як великі зенітні комплекси, літаки, кораблі та транспортні засоби.

19.03.2022

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