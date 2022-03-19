Український католицький університет проти скасування ЗНО.

Міністр освіти запропонував скасувати ЗНО, щоби “знизити рівень будь-яких стресів для дітей”. З цього приводу спільнота Українського католицького університету виступила зі своєю позицією щодо такого рішення. В УКУ наголошують, що будь-яке скасування ЗНО несе великі ризики поширення корупції та нових корупційних схем і що такі швидкі рішення можуть мати негативні наслідки для України на багато років.

Нижче подаємо заяву Спільноти Українського католицького університету:

Позиція УКУ щодо проведення ЗНО:

1. ЗНО обов’язково потрібно проводити, оскільки тільки зовнішнє незалежне оцінювання уможливлює прозорі умови вступу.

2. Пропонуємо зменшити кількість обов’язкових сертифікатів ЗНО для вступу до двох предметів на вибір кожного вступника.

3. Щоб зменшити навантаження для випускників у 2022 році та, з огляду на неможливість відновити навчальний процес у певних регіонах, пропонуємо не включати у програми ЗНО перелік тем, які вивчаються учнями в 11 класі. Таким чином обмежити програми ЗНО до 10 класу.

4. Ми розуміємо, що не всі випускники шкіл зараз мають рівний доступ до освіти та рівні можливості продовжувати підготовку до ЗНО. Тому пропонуємо розробити додаткові коефіцієнти для вступників, які перебувають зараз у регіонах, де відбуваються активні бойові дії, а також для внутрішньо переміщених осіб. Це надасть підтримку вступникам з обмеженим доступом до підготовки до ЗНО та частково збалансує умови вступу.

5. Крім того, пропонуємо максимально, наскільки це можливо, відтермінувати проведення ЗНО, а разом із тим і вступну кампанію у заклади вищої освіти. Ми вбачаємо доцільним розширити терміни вступу, зокрема час для подачі електронних заявок.

6. Зі свого боку УКУ підтримує скасування проведення ЄВІ та ЄФВВ для вступу на магістратуру у 2022 році, які у випадку ЄФВВ запроваджувалися вперше цього року. Натомість ми наголошуємо на важливості залучати всі наявні ресурси, щоб провести ЗНО та забезпечити вступ абітурієнтів на бакалаврат.

Тижні війни з агресією Росії впевнено вказують, що ідеї демократії та громадянського суспільства перемагають тоталітаризм. Щоденні великі та малі перемоги наших військових і цивільних над технічно та кількісно (принаймні на папері) сильнішим ворогом показують насправді перемогу над корупцією, якою пронизані економіка та суспільство Росії.

Дані з сайту statista.com вказують, що загальні військові витрати Росії на рівні 716 мільярдів поточних доларів США за 2011-2020 роки. Водночас військові витрати України за цей проміжок часу склали близько 36 мільярдів поточних доларів США. Тобто військові витрати України за останні десять років рівні 5% витрат Росії. Але замість військової міці Росії ми спостерігаємо її військову ниць. Різниця у кінцевих витратах є значно меншою і причина є проста та давня, як наш світ, – корупція.

Корупція в російській армії – від харчування, постачання ресурсів, до витрат на нові види озброєнь – є болотом, в якому тоне російська армія і вся Росія. Про це пише старша наукова співробітниця Центру стратегічних досліджень Флетчерівської школи Університету Тафтса Поліна Бєлякова в Politico. Водночас Україна з мізерним військовим бюджетом, але з постійною загрозою війни, починаючи з 2014 року, змогла ефективно використати доступні фінансові ресурси для посилення обороноздатності.

Ми зараз є свідками того, як корупція в буквальному розумінні вбиває – вбиває нашого ворога. І нам важливо засвоїти цей урок. Нам важливо остаточно зрозуміти і відійти від корупції якомога далі в подальшому мирному житті в Україні.

Однією з найбільш вдалих антикорупційних реформ у вищій освіті залишається зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) як єдиний можливий механізм вступу до університету. Цього тижня міністр освіти запропонував скасувати ЗНО, щоб “знизити рівень будь-яких стресів для дітей”. Можливо, пан міністр не враховує, що роблячи лінійні рішення в нелінійній системі, ми можемо значно погіршити результат. Освіта, зокрема вища освіта, є доволі комплексною системою, яка не толерує “простих рішень”. Скасування ЗНО, чи принаймні відсутність спроб пристосувати до нових викликів незалежне зовнішнє оцінювання для вступу в заклади вищої освіти, призведе до збільшення корупції – саме того явища, яке вбиває. Низка освітян вже запропонувала можливі варіанти збереження незалежного оцінювання. Ще є час подумати, обговорити, підготуватись.

Нам слід назавжди запам’ятати – корупція вбиває! Спробуймо не створювати комфортних умов для корупції, бо з нею стресів лише додасться.

Спільнота Українського католицького університету