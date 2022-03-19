24-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:45 Українські прикордонники вручили калитку із монетками – трідцятьма "срібниками" – послу Білорусі в Україні Ігорю Соколу. Голова ДПСУ Сергій Дейнеко попрохав, аби цю "платню" передали головному білоруському прикордоннику Анатолію Лаппо за удари Білорусі в спину українцям. Сокол не захотів брати до рук калитки – тоді офіцер ДПСУ кинув її в бік прислужника Лукашенка, як у мерзотника, сказавши: "Зі зневагою!".

11:03 Українська артилерія завдала вогневого ураження по батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С" на Чернігівщині, повідомило оперативне командування "Північ".

10:50 Бійці полку "Азов" здійснили рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління. Знищили склади із боєприпасами, офіцерський склад ворога та приблизно взвод піхоти. Згідно з попередніми даними, знищено один танк, два БТРи та вантажні автомобілі.

10:23 Росіяни здійснили удар по базі 79-ої окремої десантно-штурмової бригади у Миколаєві. "Учора орки підло вдарили ракетами по солдатах, які спали", – поінформував голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він не надав інформації про число жертв. "Іще триває рятувальна операція", – написав у Telegram. Згідно з даними репортера шведської газети Expressen, під завалами у п'ятницю виявили приблизно сорок загиблих.

10:00 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 19.03:

особового складу – близько 14400 осіб, танків ‒ 466 од, бойових броньованих машин ‒ 1470 од, артилерійських систем – 213 од, РСЗВ – 72 од, засоби ППО – 44 од, літаків – 95 од, гелікоптерів – 115 од, автомобільної техніки – 914 од, кораблі /катери – 3 од, цистерн з ПММ – 60 од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 од, Спеціальна техніка – 11 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи зі вчорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 16 од., бойових броньованих машин ‒ 22 од., артилерійських систем – 8 од., автомобільної техніки – 35 од., засобів ППО – 1 од., літаків – 2 од., гелікоптерів – 3 од., БПЛА – 5 од.

09:00 Британське міністерство оборони припускає, що Росія не змогла досягти поставлених цілей в Україні через запеклість та масштаб опору і змушена змінити свій операційний підхід, просуваючи тепер стратегію виснаження. "Це може передбачати невибіркове застосування вогневої міці, що призводить до більшої кількості жертв серед цивільних, знищення української інфраструктури та посилення гуманітарної кризи".

08:23 Колишный президенти США Білл Клінтон та Джордж Буш-молодший відвідали українську церкву святих Володимира та Ольги в Чикаго (УГКЦ), щоб продемонструвати солідарність із народом України.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних сил Україна станом на ранок 24-ї доби війни.

Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети. Також, протягом доби, українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом російської федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій, не виключається здійснення низки провокацій на території російської федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян. З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації та росгвардії. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників. Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України.

07:44 Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 36-ої окремої бригади морської піхоти Володимиру Баранюку і командиру загону спеціального призначення "Азов" Денису Прокопенку за захист Маріуполя. "Хочу окремо і щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя, нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. 36-ма окрема бригада морської піхоти, 501-й окремий батальйон морської піхоти, 1-й окремий батальйон морської піхоти, 12-та бригада НГУ та окремий загін спеціального призначення "Азов". Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає Україну", – сказав Зеленський у зверненні уночі.

07:30 Вашингтонський Інститут дослідження війни відзначає, що протягом останніх кількох днів українські війська провели велику успішну контратаку в районі Миколаєва. За п'ятницю російські війська просунулися лише в районі Маріуполя. Росіяни стикаються з дедалі гострішими проблемами падіння морального духу й постачання, зростає кількість повідомлень про самокаліцтво, відчувається брак ключових керованих боєприпасів.

07:00 Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її системи ППО С-300, які передаються Україні. Системи ППО Patriot встануть на чергування з середини квітня у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині.

00:10 Оперативна інформація Генштабу Збройних сил Україна станом на початок 24-ї доби війни.