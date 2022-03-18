Доля світу вирішуватиметься у Києві

Бернар-Анрі Леві, Стінг, Рушді і Шон Пенн

створили список з десяти заходів,

які необхідно негайно вжити, щоб

змусити Росію припинити конфлікт

або принаймні почати процес

деескалації.

Всі захоплюються Президентом Володимиром

Зеленським за його дух опору,

героїзм і непохитну вірність

демократичним цінностям.

Європа і Сполучені Штати мають

політичний і моральний обов’язок

підтримувати його більше, ніж

будь-коли. Ми, нижчепідписані під

цим текстом, приголомшені

насильством проти мирного

населення з боку російських

окупаційних військ.

Авіаукриття перепрофілюються на класи, лікарні

руйнуються, діти народжуються в

укріплених станціях метро. І,

зіткнувшись із цим, українська

армія, яку підтримують десятки

тисяч мирних жителів, береться

за зброю, протистоїть і захищає

свої міста. Але увага! Вони не

просто захищають свої міста.

Ці загони загартованих в боях солдатів,

вчителів, рестораторів, робітників,

танцюристів, жінок і чоловіків з

усіх верств суспільства та

повстанців також захищають нашу

свободу. Вони борються за

відкритий і емансипований світ.

Вони борються в першу чергу за

нас, європейців. І з цієї причини

також ми повинні діяти негайно і

безпосередньо, щоб припинити

цю війну.

Ми, нижчепідписані, вітаємо санкції, введені

проти Росії Європейським

Союзом, Сполученими Штатами

Америки, Канадою, Японією та

іншими. Але можна зробити

більше, і тому ми закликаємо наші

уряди піти далі, посилити тиск і

вжити наступних дій.

1) Міжнародні судові органи повинні розглянути

та вивчити всі методи, які

придатні для звинувачення Путіна

та його людей у військових

злочинах.

2) Країни, які надають невідкладну військову

допомогу Україні, повинні

забезпечити відповідність своїх

поставок тактичним потребам на

даний момент: легкі протитанкові

ракети; зенітні батареї швидкого

розгортання; жодного важкого

озброєння, яке буде знищено,

перш ніж досягне місця свого

призначення!

3) Дані західних банків і спецслужб про

незаконно набуті активи

російських олігархів мають бути

широко доступними для російської

громадськості.

4) Не тільки авіакомпаніям – усім судноплавним

компаніям, всім вантажним

суднам під російськими

прапорами і всім компаніям,

зареєстрованим у Росії, також має

бути відмовлено у доступі до

американського та європейського

ринків до подальшого

повідомлення.

5) Європейські, американські або союзні

компанії повинні заморозити всю

свою комерційну діяльність

будь-якого характеру в Росії та з

Росією, не зважаючи на те,

скільки їм це буде коштувати.

6) Великі соціальні мережі повинні заблокувати

та заборонити всі акаунти, що не

дозволить російському уряду,

його соратникам, його лобістам

поширювати свою пропаганду.

7) Сервіси та системи Microsoft мають бути

заблоковані по всій Росії, а

постачальники хмарних послуг

мають бути недоступні з Росії до

подальшого повідомлення.

8) Особисті санкції повинні виходити за рамки

політичних кадрів та їхніх

корумпованих олігархів;

вони повинні поширюватися на

військових та цивільних

посадових осіб, які також несуть

спільну відповідальність за цю

розруху, за цю бійню.

9) Усі російські банківські рахунки, якими б вони

не були, де б вони не були, мають

бути негайно заморожені.

10) Імпорт російської нафти має бути

припинений до подальшого

повідомлення по всій Європі, яка

має працювати над негайною і

постійною диверсифікацією

поставок газу.

Ці санкції, якщо вони будуть твердо

впроваджені, можуть покласти

край цій війні. Якщо ні, то

принаймні змусять Кремль до

деескалації. Це конкретні та

прості заходи, яких можуть

вимагати від своїх урядів вільні

громадяни за межами України та

для України.

Кожен також може активно діяти у своєму

власному оточенні. Пожертви

можна надсилати у фонди

підтримки українських волонтерів.



Є способи підтримувати та прихиляти ту

частину російського

громадянського суспільства, яка

виступає проти війни.

Агресія Путіна проти вільної України – це не

лише військове питання. Це

протистояння між двома

концепціями суспільства, двома

візіями того, що означає

добре життя, і, по суті, двома

формами цивілізації.

На карту поставлено наше майбутнє і те, що

станеться в цьому столітті з

сотнями мільйонів жінок і

чоловіків, які вірять у демократію,

не зневіряються у свободі та

хочуть миру.

переклад Оксани Шохер