Шон Пенн та його благодійна організація заопікувалися переселенцями на Львівщині.

«Наша організація хоче налагодити партнерські відносини саме тут, в Україні. Ми знаємо, наскільки важливо зараз підтримувати населення у боротьбі за свободу, тому будемо допомагати усім, чим можемо. Ваш досвід – це приклад для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх та у найкоротші терміни забезпечити людей допомогою», – сказав відомий актор та режисер Шон Пенн, який сьогодні відвідав Львівщину і зустрівся із керівником місцевої ОВА Максимом Козицьким. В останні місяці Шон Пенн знімав в Україні документальний фільм про вторгнення Росії, перша фаза якого розпочалася 2014 року.

 

 

Львівщина – це регіон, куди найбільше прибувають внутрішньо переміщені особи і звідки найбільше людей перетинають кордон з Польщею. Саме тому Шон Пенн, який є засновником благодійної організації CORE, поцікавився роботою з переселенцями в регіоні та якої допомоги вони ще потребують.

 

«Львівщина постійно отримує гуманітарну допомогу від європейських країн, яку ми надалі відправляємо по областях України. Ми піклуємось про працевлаштування та поселення наших співвітчизників. Активно співпрацюємо з місцевим бізнесом і не тільки. Наприклад, нас підтримує організація World Central Kitchen, що допомагає забезпечувати харчування переселенців. Станом на зараз роздали понад 1,3 млн порцій для людей. Водночас ми плануємо будувати тимчасові житла для переміщених осіб, адже розуміємо, що жити у школах, дитсадках і гуртожитках – це не вихід, і потрібно стабілізувати навчальний процес», – сказав під час цієї зустрічі Максим Козицький.

 

 

За словами Максима Козицького, Львівщині бракує активної та системної роботи багатьох європейських гуманітарних організацій – Червоний Хрест, ООН тощо. 

 

Від початку війни Львівська область прихистила понад 250 тисяч вимушених переселенців. Лише за останню добу – 585 осіб. 

 

«Україна поступово рухається до перемоги, адже добро завжди перемагає. Однак ціна, яку ми щоденно платимо, надзвичайно велика. Ми дякуємо усім країнам за підтримку як у гуманітарному, так і у військовому плані. Разом з цим, дякуємо тим людям, тим видатним діячам культури, кіно, музики, які відкрито допомагають Україні та засуджують агресію росії проти нас. Це наша спільна боротьба», – додав Максим Козицький. 

 

28.03.2022

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