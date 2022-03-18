В Франківську облаштовуватимуть оборонні споруди.

В Івано-Франківській територіальній громаді облаштовуватимуться оборонні споруди, - повідомив міський голова Руслан Марцінків і закликав в жодному разі не фотографувати їх і не поширювати у соцмережах.

За словами голови, мова йде про змієві вали, велику франківську стіну – все, що потрібно, аби адекватно реагувати на загрозу.

“Побачили облаштування оборонних споруд? Наголошую! Не можна фотографувати, “світити” розташування, повідомляти про це комусь навіть в приватних листуваннях. Потрібно: допомагати всім, чим можна. Мобілізуємося для перемоги та не робимо нічого, що може допомогти ворогу!”, – написав Руслан Марцінків.