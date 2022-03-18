У Івано-Франківську затримали вербувальника диверсантів.

Поліція Івано-Франківська затримала чоловіка, який пропонував за гроші ставити мітки на об'єктах стратегічного значення й інфраструктури. Чоловік виявився переселенцем із Донеччини, який приїхав у місто ще 2014 року.

"Оперативники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про чоловіка, який на сторінці у соцмережі пропонував грошову винагороду за нанесення так званих міток. "Позначати" потрібно було об'єкти стратегічного значення та інфраструктури.

Спільно з працівниками поліції Прикарпаття встановлено особу зловмисника та місце його знаходження. 58-річний чоловік виявився переселенцем з Донеччини, який з 2014 року мешкав у Івано-Франківську. У його мобільному телефоні правоохоронці знайшли чимало контактів з окупованих територій та Росії", — йдеться у повідомленні поліцейських.

Затриманого передано до СБУ.