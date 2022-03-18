Львів зазнав ракетного удару. Знищено авіаремонтний завод.

 

Сьогодні о 6:25 ранку здійснено ракетний обстріл західної частини Львова. Вибухи пролунали в районі Скнилова, де розташований Львівський державний авіаційно-ремонтний завод.

«Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

 

Від вибухів пошкоджені вікна Львівського комунального АТП-1. Львівський аеропорт не постраждав.

 

За даними повітряного командування «Захід», росіяни випустили шість крилатих ракет з акваторії Чорного моря. «Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. За попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищені в небі», – повідомили  в командувані.

 

 

Наразі перекрито для руху вулицю Городоцьку. На виїзді з міста утворюються затори. «Просимо львів’ян оминати вулицю Городоцьку. Вулиця перекрита поліцією. Утворюються затори у ділянці в’їзду-виїзду у місто, та у районі мотозаводу», – повідомили у ЛМР. 

 

18.03.2022

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