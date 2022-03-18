23-й день війни Росії в Україні. Хроніка

01:04 Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру розкривати української тактики переговорів із Росією і воліє працювати мовчки. "Не час розкривати нашу тактику переговорів. Переговорів заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у фейсбуці. Вважаю це правильним", – сказав Зеленський у зверненні до українців. Голова держави додав, що такий "тихий" підхід цілковито виправдався в оборонні політиці, коли Україна готувалася відбивати напад РФ. "Супротивник не знає, чого чекати від нас. Як вони не знали, що їх буде очікувати після 24 лютого. Не знали, що є в нас для захисту і як ми готувалися зустрічати удар", – заявив Зеленський.

00:46 Російські сили намагаються проводити "демонстраційні дії" в акваторії Чорного моря, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вночі на п'ятницю. Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя.

А ввечері у четвер речник Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук повідомив: "Російський Чорноморський флот вишикувався і почав робити нерви Одесі-мамі... Це був спосіб психологічного тиску на нас усіх з метою, щоб наші системи оборони відкрили свої позиції".

00:27 Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов скептичний з приводу переговорів із Росією. "Те, що стосується діалогу із Російською Федерацією, я в це не вірю. Взагалі, вважаю, це нісенітниця – вести діалог з людьми, які прийшли нас убивати", – заявив Данілов, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ". Данілов виступає за те, щоб Україна мала альянс "або з НАТО, або з країнами, які на сьогодні мають ядерну зброю".

00:06 Офіційні представники західних країн припускають, що Росія перейде в Україні до позиційної війни. "Все йде не тільки не за планом, але навіть те важке, із затятими боями просування, до якого вони почали пристосовуватися, теж гальмується", – заявив під час брифінгу з журналістами один із чиновників, повідомляє BBC. Представники заходу зазначають: російська авіація змушена діяти з великою обережністю, щоби не наражатися на українську ППО; спроба Росії залучити до конфлікту додаткові сили явно не була частиною первісного плану і лише демонструє, наскільки Росія загрузла в цьому конфлікті; бойовий дух російських військових надзвичайно низький; оцінка російських втрат у 7 тисяч осіб "аж ніяк не виглядає неправдоподібною". Водночас, один із експертів наголосив: у нього не склалося враження, що Росія вже досягла тієї точки, коли вона нездатна вирішити поставлені військові завдання. Путін може впертись і почати діяти зі ще більшою жорстокістю.