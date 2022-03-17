Дитячі клуби Львова продовжують працювати. Для переселенців – безкоштовно.

 

Мережа дитячих клубів Львова продовжує працювати для дітей та підлітків міста. Наразі заняття проходять із використанням технологій дистанційного навчання. Втім для дітей, які були вимушені покинути свої домівки, педагоги проводять заняття та майстер-класи в місцях їхнього тимчасового проживання. Всі заняття безкоштовні.

 

 

На офіційних сторінках у соцмережах дитячих клубів та управління публікується розклад та анонси онлайн-занять, до яких можуть долучитись усі охочі.

 

Від початку російсько-української війни дитячі клуби на вул. Довженка, вул. Сихівській, вул. Карманського та вул. Граб’янки стали прихистком для сімей із дітками та старших людей. На місце приходять педагоги та волонтери, які також проводять навчання та майстер-класи для дітей, що там тимчасово проживають. Зокрема це заняття з малювання, ліпки, рукоділля та спортивні активності.

 

Ще в частині приміщень дитячих клубів на вул. Замарстинівській, 71, вул. Ф. Ліста, 1, вул. Пасічній, 64 здійснюється постійний збір гуманітарної допомоги. На місці працюють педагоги та волонтери, які щодня сортують та передають гуманітарну допомогу за потребами та запитами для Львова й інших міст України.

 

«Сьогодні для нас важливо забезпечувати не лише гуманітарною допомогою наших військових та приймати у Львові людей, які були вимушені переселитись до нашого міста, а й подбати про дітей, які побачили на власні очі війну. Тому було вирішено більше підсилити дитяче позашкільне дозвілля та створити додаткові заняття та групи, до яких запрошуємо наших львівських діток та тих, хто знайшов тимчасовий або постійний вимушений притулок у Львові. Радо запрошуємо усіх на заняття», – зазначає керівник управління Ростислав Юник.


 

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