До Львова з Києва переїхав Центр дитячої кардіології і кардіохірургії.

"У Львів переїхала філія одного з лідерів нашої медичної галузі – Науково-практичний Центр дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України. На час воєнних дій вона працюватиме на базі Львівського обласного кардіологічного центру. Тут облаштували приміщення для проведення консультацій, операцій, реанімації та післяопераційного періоду маленьких пацієнтів. Наразі лікарі оглядають та консультують діток, а з наступного тижня зможуть оперувати. Обладнання та розхідні матеріали вже перевезли з Києва у Львів", — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

 

Консультувати пацієнтів київські лікарі розпочали 15 березня, і вже створилися невеликі черги, бо батьки везуть сюди хворих дітей з різних регіонів країни.

 

«Філія Центру дитячої кардіології та кардіохірургії міста Києва починає свою роботу у Львові. Сердечка маленьких пацієнтів під надійним захистом, навіть попри важку ситуацію для всієї України. Тут розпочинає роботу консультативно-поліклінічне відділення та наші спеціалісти Центру на чолі з Андрієм Казимировичем Куркевичем», – повідомили на Fb-сторінці київського кардіоцентру. 

 

Інформацію щодо консультацій та запис на консультацію можна отримати за тел. +38 (068) 976 68 59

 


 

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