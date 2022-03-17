Галицький природний парк запрошує на екскурсії переселенців.

Галицький національний природний парк запрошує на безкоштовну  прогулянку-екскурсію по території центру реабілітації диких тварин. Екскурсії передусім заплановані для внутрішньо переміщених осіб зі всіх областей України. 

 

 

Екскурсія триватиме від 30 хв. до години часу. Оскільки забезпечити довіз людей організатори екскурсій не можуть, тому просять організовуватись переселенцям самостійно у групи з 20-25 людей. За можливості брати з собою перекус.

 

Відвідати Галицький національний природній парк – унікальна нагода, оскільки там проживає велика кількість врятованих тварин: ведмеді, бізони, олені, лисиці, козулі, а також багато хижих птахів. 

 

Перша екскурсія – 10 година.

Друга екскурсія – 13 година.

Субота, неділя – ВИХІДНИЙ

 

По деталі просять обов’язково звертатися за номером 

096 366 12 16

 

17.03.2022

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