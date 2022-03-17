22-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:34 Російські війська захопили село Мала Шестірня, що за 25 кілометрів на південь від Кривого Рогу, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Армія РФ не покидає намірів просунутися північніше.

12:20 Президент України Володимир Зеленський присоромив німецьких політиків за потурання російській імперськості під час свого виступу перед Бундестагом.

Ви – ніби знову за стіною. Так, не Берлінською. Але посеред Європи. Між свободою і неволею. І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не ухвалюється заради миру. Не ухвалюється вами, хоча може допомогти. ... Чому це можливо? Коли ми говорили вам, що «Північні потоки» – це зброя й підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, що все ж таки це економіка. Економіка. Економіка. А це був цемент для нової стіни. Коли ми запитували у вас, що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, бути у безпеці, отримати гарантії безпеки, ми чули у відповідь: такого рішення на столі поки що немає й найближчим часом не буде. Як і крісла для нас за цим столом. Як ви зволікаєте й зараз із питанням про вступ України у Євросоюз. Якщо відверто, для деяких це політика. А насправді – це каміння. Каміння для нової стіни. Коли ми просили про превентивні санкції, ми звертались до Європи, ми звертались до багатьох країн. Ми звертались до вас. Санкції такі, щоб агресор відчув, що ви – сила. Ми бачили затягування. Ми відчули спротив. Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку. Економіку. Економіку. … Я звертаюся до вас від імені українців, звертаюсь до вас від маріупольців – мирних мешканців міста, яке російські війська заблокували та рівняють із землею. Просто знищують усе, що там є. Все і всіх, хто там є. Сотні тисяч людей під обстрілами цілодобово. Без їжі, цілодобово без води, без електрики, цілодобово без звʼязку. Тижнями. Театр, у якому ховалися сотні людей і який був підірваний учора, пологовий будинок, дитяча лікарня, житлові райони без будь-яких військових обʼєктів – вони руйнують усе... Ви це все можете побачити. Якщо підніметесь над цією стіною. ... Я звертаюся до вас від імені українців старшого віку. Багатьох тих, хто пережив Другу світову війну, хто врятувався під час окупації 80 років тому. Хто пережив Бабин Яр. Бабин Яр, куди в минулому році приїжджав президент Штайнмаєр. На 80-річчя трагедії. І куди зараз ударили російські ракети. Саме в це місце. Вбивши родину, яка йшла в Бабин Яр, до монумента. Вбивши знову – через 80 років. Я звертаюся до вас від усіх, хто чув, як щороку політики кажуть: «Ніколи знову». І хто побачив, що ці слова нічого не варті. Бо знову у Європі намагаються знищити цілий народ. Знищити все, завдяки чому ми живемо. Заради чого. Я звертаюся до вас від імені наших військових. Тих, хто захищає нашу державу, а отже й цінності, про які часто говорять всюди у Європі, всюди – і у вас. Свободу й рівність. Можливість жити вільно. Не підкорятися іншій державі, яка вважає чужу землю своїм «життєвим простором». Чому вони захищають все це без вашого лідерства? Без вашої сили? Чому держави за океаном для нас виявляються ближчими, ніж ви? Тому що це – стіна. Стіна, яку хтось не помічає. Але об яку бʼємося ми. Поки воюємо за те, щоб зберегти свій народ. ... Нам складно вистояти без допомоги світу, без вашої допомоги. Складно захищати Україну, Європу. Без того, що ви здатні зробити. Зробити, щоб не озиратися ще й після цієї війни. Після зруйнованого Харкова... Вдруге, через 80 років. Після розбомблених Чернігова, Сум і Донбасу. Вдруге, через 80 років. Після закатованих і вбитих тисяч людей. Вдруге, через 80 років. Бо що тоді історична відповідальність, яка ще досі не спокутана перед українським народом за те, що було 80 років тому. І зараз, щоб не зʼявилася нова, за новою стіною, яка знову буде вимагати спокути. Володимир Зеленський

12:07 Міністр оборони Олекій Резніков закликав європейських політиків визнати Владіміра Путіна воєнним злочинцем, повідомляє Reuters.

11:43 Росія змінила своє основне завдання в Україні – головні зусилля російських військ спрямовані на захоплення Донбасу та Маріуполя, оточення ЗСУ на Донбасі та примушення до здачі захисників Маріуполя, пише редактор видання Цезор.НЕТ Юрій Бутусов. "ЗС РФ ведуть бої за захоплення району Ізюм-Барвенкове, це ключовий вузол комунікацій, ворота на Донбас та на Харківську область. Ворог намагається пробитись в районі Очеретине на лінію комунікацій військ командування Операції Об'єднаних сил. Для цього з півдня противник також продовжує спроби продавити нашу оборону у Запорізькій області в районі Гуляйполя... Росіяни продовжують штурм Маріуполя, і для того, щоб скувати сили КОС, російські війська намагаються атакувати по всій лінії фронту, завдавати масовані удари авіацією та артилерією. У Маріуполі постійні штурми, ближній бій, росіяни намагаються змусити захисників витратити боєприпаси, звузити район оборони та знищити усі вузли оборони важкими авіабомбами... Путін намагається повністю захопити український Донбас. Найбільш жорстокі бої тривають у повністю оточеному вже 16 діб Маріуполі", – поінформував Бутусов.

Лікарня у Маріуполі

11:20 Росіяни здійснюють масштабні обстріли Чернігова. Минулої доби у морги привезли понад пів сотні тіл. "Ми маємо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які були вбиті російським агресором. За кожного нашого громадянина ми будемо мстити і вбивати", – написав у Telegram голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

11:05 Узбекистан не визнає "незалежності" віртуальних утворень "ДНР" та "ЛНР" та виступає проти військових дій в Україні, заявив глава МЗС на пленарному засіданні Сенату. Узбекистан не голосував за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 2 березня із засудженням Росії за вторгнення в Україну.

10:50 Сергій Тарута написав, що бомбосховище під драмтеатром в Маріуполі витримало бомбовий удар російської авіації, завали почали розбирати, люди виходять живі: "Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя!"

10:45 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 17.03:

особового складу – близько 14 000 осіб, танків ‒ 444 од., бойових броньованих машин ‒ 1435 од., артилерійських систем – 201 од., РСЗВ – 72 од., засобів ППО – 43 од., літаків – 86 од., гелікоптерів – 108 од., автомобільної техніки – 864 од., кораблів /катерів – 3 од., цистерн з ПММ – 60 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 од., спеціальної техніки – 10 од.

Порівнюючи зі вчорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 14 од., бойових броньованих машин ‒ 60 од., артилерійських систем – 11 од., РСЗВ – 2 од., автомобільної техніки – 45 од., літаків – 2 од.

10:39 Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан не вірить у теперішні переговори з Росією. "Передусім потрібне припинення вогню. Тільки після цього можливі перемовини, тому що коли тримають пістолет біля скроні – це не переговори", – сказав Ле Дріан у інтерв’ю Le Parisien. "Ми, на жаль, бачимо ту саму російську логіку: максималістичні вимоги, прагнення капітуляції України, ускладнення становища міст в облозі. Як це вже було у Грозному й Алеппо, вони використовують типовий набір – невибіркові бомбардування, так звані "гуманітарні коридори", щоб потім заявити, що це противник не дотримується їх, і перемовини, в яких немає жодної мети, крім вдавати перемовини", – цитує "Європейська правда".

10:22 Над Києвом збили російську ракету. Залишки впали на житловий будинок у Дарницькому районі, зруйнувавши перекриття технічного поверху та 16 поверху. Загинула одна людина; троє осіб постраждало, повідомили у ДСНС.

10:14 Місто Рубіжне на Луганщині зазнало потужних обстрілів з боку росіян; палали цілі вулиці. "Росіяни вночі з 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями. Ще принаймні п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сіверськодонецьку", – поінформував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

09:46 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зізнання Сєрґєя Лаврова у бомбардуванні пологового будинку в Маріуполі використають під час міжнародного трибуналу. "Ми дякуємо всім російським посадовим особам за те, що вони публічно на камеру визнають вчинення воєнних злочинів. Зокрема міністр Лавров, який заявив, що вони навмисно бомбардували лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. Це все докази їхніх злочинів, за які їм доведеться рано чи пізно відповідати", – заявив Кулеба.

09:32 Щонайменше троє людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення унаслідок обстрілів російськими окупантами міста Дергачі і селища Слатине на Харківщині, повідомили у Дергачівській громаді.

09:11 Міського голову Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків. Про це повідомила прессекретарка керівника ОП Даша Зарівна під час національного телемаратону. "Строковики. Яких, за словами Міноборони РФ, в Україні немає", – прокоментувала вона.

08:00 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на ранок 17.03.2022 щодо російського вторгнення:

Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів. Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються. Крім того, за попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється. Підрозділи Повітряних сил Збройних Сил України продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації окупантів змоги панувати у повітрі. Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі – здійснюють кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну кампанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони. Поряд з цим, противник продовжує активно розповсюджувати дезінформацію про хід ведення так званої “спеціальної операції” серед власного населення. Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні на території України.

03:34 Президент України Володимир Зеленський запевнив, що дбає на переговорах про українські інтереси: "Я хочу, щоб мене зараз всі почули, усі громадяни України. Переговори продовжуються. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності. Реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни".

02:22 У небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

01:00 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 17.03.2022:

Противник продовжує наступальну операцію проти нашої Держави. Станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції. На Волинському напрямку російські окупаційні війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також збройними силами російської федерації активно використовується аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Республіки Білорусь. Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь постійно здійснює моніторинг обстановки у прикордонних з Україною районах. З метою отримання інформації розвідувального характеру білоруськими розвідувальними органами здійснюється опитування громадян, що перетинають українсько-білоруський кордон. На Поліському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу. Значних успіхів не має. В ході ведення бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці та були вимушені передчасно задіяти резерви. На Сіверському та Слобожанському напрямках активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ та поповнити запаси. Противник не полишає спроб просунутись південніше міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу в напрямку Слов’янська. Успіху не має. У Південнобузькому операційному районі противник продовжує спроби закріпитися на займаних позиціях. Після завданого підрозділами Збройних Сил України удару по аеродрому Херсон, який тимчасово перебуває під контролем ворога, окупанти намагаються здійснити перебазування техніки, що вціліла. Корабельний склад чорноморського флоту російської федерації продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

00:02 Міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив передачу Збройним Силам України переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. "Вони відправляться на театр воєнних дій”, – сказав Воллес, згідно з повідомленням BBC.