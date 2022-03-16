У Львові "виловлюють" орендарів, які задирають ціни на житло для переселенців.

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив список орендодавців, які від початку війни необґрунтовано підняли ціни на оренду житла. Загалом на гарячу лінію міста надійшло близько 80 скарг на таких власників нерухомості, – повідомив Садовий на своїй Fb-сторінці.

 

 

"За два тижні від початку війни ми отримали на Гарячу лінію міста близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців, які необґрунтовано підняли ціни на помешкання у Львові. Наші працівники опрацювали та перевірили кожне звернення. Станом на зараз я можу з впевненістю зробити публічним список із 6 юридичних та фізичних осіб, які наживаються на війні. Дав таку обіцянку, тому виконую.

 

Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан, військова адміністрація має відповідні повноваження", – написав міський голова.

 

1) Однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16б/20, 81 614 грн за місяць;

2) Оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67, три ночі коштують

11 100 грн;

3) Апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4197 грн;

4) Хостел «Форест», вул. Фурманська, 5, десять ночей коштують 11 200 грн;

5) Квартира, Мацків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення завдатку виселила мешканців.

6) Квартира з однією спальнею, Станько Б. М./вул. Костюшка, 5/4/1 доба коштує 5400 грн

 

"Я знаю, що в мережах таких скарг значно більше. Але ви маєте чітко обґрунтувати своє повідомлення. Інформація про те, що на якійсь вулиці дуже дорого коштує квартира, є недостатньою. Якщо маєте конкретні факти з іменами, адресами і контактами – передавайте їх на Гарячу лінію. Важливо уточнити, чи вартість квартири зросла після початку повномасштабної війни в Україні.

 

Але прошу, не копіюйте неперевіреної інформації. Не узагальнюйте і не називайте усіх мешканців Заходу мародерами.

 

Є чіткі дані – передавайте їх нам.

 

І окремо. Тисячі львів’ян, сотні підприємств добровільно прийняли і продовжують приймати у себе людей. Ресторани забезпечують безкоштовним харчуванням, готелі часто також безоплатно поселяють у себе жінок з дітьми.

 

Ми всі працюєте на перемогу України! Бо тільки разом переможемо!" – завершив Андрій Садовий.

 

16.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Війна, яка готувалася сто років
(с) Богдан Мисюга
Війна — це завжди тектонічний злам: між парадигмами, цивілізаціями, зрештою, навіть між діаметрально протилежними векторами світогляду, які не можуть поряд існувати. Те, що сталося в Україні,  — не могло не статися, бо дуже багато царин  суспільного життя в Україні сигналізувало про цей світоглядний розлам, і мистецтво — не виняток.
16.03.22 | | Штука
Впоратися з десперованим і небезпечним Путіним
Курт Волкер
Захід замість того, щоб говорити Росії, чого ми не будемо робити, повинен змусити її тривожитися тим, що ми можемо робити.
16.03.22 | | Дискурси
Hemingway Trust не працюватиме з Росією
Hemingway Trust розірвав домовленості російським видавцем і припинив переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії, переконав видавництво Simon & Schuster не продавати книги в Росію і не вести жодних справ, а надалі припинятиме стосунки з будь-якою країною, яка підтримує Росію з будь-якої причини чи обґрунтування.
15.03.22 | | Штука
Таке суспільство неможливо перемогти
Ярослав Грицак
Люди перестають бути просто об’єктом – й у той момент, коли населення стає суб’єктом, вже немає значення, які технології проти них застосовують.
15.03.22 | | Галичина
Останнє слово на неправедному судилищі в Криму
Сервер Мустафаєв
Сервера Мустафаєва, координатора «Кримської солідарності», засуджено на 14 років колонії сурового режиму. Беззаконня в Росії стало законом життя
15.03.22 | | Україна
Лист музичної спільноти
Звернення до Всесвітньої федерації музичних конкурсів із вимогою перенести проведення ключових музичних конкурсів, таких як Van Cliburn, Queen Elizabeth, Santander та інших аж до стабілізації ситуації в Україні для того, щоб українські музиканти змогли взяти участь.
14.03.22 | | Штука
Спостереження з тилу
Наталія ФЕДОРИШИН
Війна підриває людську свідомість: від глибинного відчаю до бажання вбивати. Дві крайності щодня борються десь всередині, і лише дитячі бажання уваги та їжі повертають до буденної реальності в тилу.
14.03.22 | | Галичина
Ми не надто багато навчилися з історії
Оксана Забужко
Спочатку була Австрія, потім Чехословаччина, потім Польща, потім Європа. Спочатку була Грузія, потім Білорусь, потім Україна, потім Європа
14.03.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.