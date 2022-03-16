У Львові "виловлюють" орендарів, які задирають ціни на житло для переселенців.

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив список орендодавців, які від початку війни необґрунтовано підняли ціни на оренду житла. Загалом на гарячу лінію міста надійшло близько 80 скарг на таких власників нерухомості, – повідомив Садовий на своїй Fb-сторінці.

"За два тижні від початку війни ми отримали на Гарячу лінію міста близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців, які необґрунтовано підняли ціни на помешкання у Львові. Наші працівники опрацювали та перевірили кожне звернення. Станом на зараз я можу з впевненістю зробити публічним список із 6 юридичних та фізичних осіб, які наживаються на війні. Дав таку обіцянку, тому виконую.

Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан, військова адміністрація має відповідні повноваження", – написав міський голова.

1) Однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16б/20, 81 614 грн за місяць; 2) Оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67, три ночі коштують 11 100 грн; 3) Апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4197 грн; 4) Хостел «Форест», вул. Фурманська, 5, десять ночей коштують 11 200 грн; 5) Квартира, Мацків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення завдатку виселила мешканців. 6) Квартира з однією спальнею, Станько Б. М./вул. Костюшка, 5/4/1 доба коштує 5400 грн

"Я знаю, що в мережах таких скарг значно більше. Але ви маєте чітко обґрунтувати своє повідомлення. Інформація про те, що на якійсь вулиці дуже дорого коштує квартира, є недостатньою. Якщо маєте конкретні факти з іменами, адресами і контактами – передавайте їх на Гарячу лінію. Важливо уточнити, чи вартість квартири зросла після початку повномасштабної війни в Україні.

Але прошу, не копіюйте неперевіреної інформації. Не узагальнюйте і не називайте усіх мешканців Заходу мародерами.

Є чіткі дані – передавайте їх нам.

І окремо. Тисячі львів’ян, сотні підприємств добровільно прийняли і продовжують приймати у себе людей. Ресторани забезпечують безкоштовним харчуванням, готелі часто також безоплатно поселяють у себе жінок з дітьми.

Ми всі працюєте на перемогу України! Бо тільки разом переможемо!" – завершив Андрій Садовий.