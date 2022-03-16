У школах Львова дистанційно навчаються понад 2 тисячі дітей переселенців.

До онлайн-навчання у закладах освіти Львівської міської територіальної громади з кожним днем долучається все більша кількість учнів. Станом на сьогодні, 16 березня, навчаються 73 тисячі львівських учнів 1-11 класів та 2115 вимушено переміщених українців.





Практично всі заклади загальної середньої освіти Львова приймають внутрішньо переміщених людей з усієї України, відповідно очне навчання у приміщеннях шкіл зараз є неможливим.

Нагадамо, з 14 березня навчальний процес у школах Львівської міської територіальної громади відновили в онлайн-форматі. Окрім львів’ян, дистанційне навчання організовується для внутрішньо переміщених дітей, які проживають у закладах освіти, та для внутрішньо переміщених дітей, які проживають у місті Львові за межами закладів освіти.

Станом на сьогодні у закладах загальної середньої освіти Львівської МТГ навчається близько 73 тисяч учнів 1-11 класів з використанням дистанційних технологій, що становить 84% від загальної кількості школярів. Окрім того, дистанційне навчання організовано для 115 дітей внутрішньо переміщених українців, які проживають у приміщеннях шкіл, а також для 2000 дітей, які тимчасово проживають у місті Львові за межами закладів освіти.

Кількість охочих долучитися до дистанційного навчання у львівських школах щодня зростає. Про можливість такого навчання люди отримують інформацію від працівників центрів, які реєструють внутрішньо переміщених осіб, від волонтерів та від представників Львівської міської ради. Щоб дитина могла долучитись до онлайн-навчання, її батьки повинні звернутися до керівника найближчого закладу освіти із заявою щодо організації цього процесу.



