«Театр у бомбосховищі» – актори Франківського драмтеатру дають вистави.

 

Франківський драмтеатр став криївкою для людей мистецтва, щоб підтримувати захисників, зберегти культурний спадок і гартувати незламність українського народу. У театрі збирають гуманітарну допомогу та надають психологічну підтримку. Для підтримки бойового духу актори Драмтеатру розпочали новий проєкт «Театр у бомбосховищі».

 

 

«Наші актори, які сьогодні стали волонтерами, воїнами і працюють 24/7 заради спільної перемоги, віднайшли нові сенси у виставах, які грали багато разів… до війни. 7 березня 2022 року в укритті для біженців та журналістів світових ЗМІ ми зіграли феєрію-бурлеск "Енеїда" за однойменною поемою Котляревського. Символічно ми розпочали наші покази зі знакової пам’ятки для української писемності. Бо "Енеїда" стала першою друкованою українською книжкою, написаною живою народною мовою. Своєю появою вона стверджувала початок нового етапу у розвитку української літератури. І її актуальність, особливо остання глава про війну, сьогодні не менша, ніж була майже два століття тому», – повідомляє адміністрація театру.

 

У 16-й день жорстокого нападу Росії на Україну у Драмтеатрі зіграли «Гамлета», щоб висловити вдячність землі, яка дала світові Шекспіра, народу Великобританії за його політичну, фінансову і духовну підтримку; країні, котра висловлює і надає українцям безпрецедентну підтримку – від королівської родини, уряду і до звичайних громадян. Неоопера Hamlet сказала цілому світові – Україні бути. Українці – нація нескорених.

 

 

Сьогодні, 16 березня, в бомбосховищі Франківського драмтеатру відбулася драма-реквієм «Нація». «Нація» – це молитва-реквієм у містичному коловороті сценічного простору. Це своєрідний спіритичний сеанс, час сповіді для «своїх» і «чужих», «невинних» та «винних» мучеників історії. «Нація» – це чотири оповіді на основі реальних подій, що відбулися на Гуцулії 1940-х років. Інсценізація і постановка народного артиста України Ростислава Держипільського за творами Марії Матіос.

 

Крім того, драмтеатр оголосив сеанс наступних вистав, які пройдуть у бомбосховищі:

 

18.03 о 15:00 – drama per musica «Romeo&Juliet» за В. Шекспіром, квитки – https://if.kontramarka.ua/ru/romeo-juliet-66902.html

20.03 о 15:00 – мюзикл «Гуцулка Ксеня» за Я. Барничем, квитки – https://if.kontramarka.ua/uk/guculka-ksena-66059.html

 

 

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