Президент Казахстану розповів про змову силовиків під час січневих заворушень у країні.

За словами Токаєва, «впливові люди хотіли продовжувати свої незаконні дії».

 

 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що цьогоріч у січні нібито вороги Казахстану хотіли захопити владу в країні. Тому, за його словами, вони організували «детально розроблену операцію», що призвела до масових заворушень. Про це повідомив казахський інформаційний портал Informburo.kz. Окрім того, Токаєв визнав застосування тортур до затриманих під час заворушень.

 

«Мала місце масштабна, детально розроблена операція, метою якої було усунення вищого керівництва, його дискредитація в очах народу та зарубіжної громадськості. Я запевняю, що всіх винних у цих трагічних подіях покарають, які б посади і позиції в суспільстві вони не займали»,— запевнив Токаєв під час виступу на засіданні Мажилісу (нижньої палати парламенту) Казахстану в середу, 16 березня.

 

Президент Казахстану так пояснив, чому в країні намагалися здійснити державний переворот: «Ми перейшли до кардинальної трансформації Казахстану. Це не сподобалося деяким впливовим людям. Вони хотіли продовжувати свої незаконні дії. Затяті злочинці, озброєні бандити та зрадники-чиновники створили підпільну групу».

 

Казахський президент розповів, що в організації заворушень брали участь «відомі люди», зокрема керівники військовиків та спецорганів, які «використали свої повноваження, щоби дестабілізувати ситуацію». Саме цим Токаєв обґрунтував необхідність звернутися по допомогу до ОДКБ. Нагадаємо, у лютому було заарештовано на два місяці колишнього міністра оборони Казахстану Мурата Бектанова. Він проходить підозрюваним у справі про бездіяльність влади під час протестів.

 

«Ми визнали факти, коли до затриманих застосовували тортури. Такі середньовічні методи є неприйнятними. Як тільки з'явилися перші повідомлення про подібні випадки, мною було надано вказівку оперативно розслідувати їх. Вдалося зменшити ризики неправомірних вироків. Хочу подякувати громадським активістам та юристам за активну позицію та професіоналізм», — заявив президент Казахстану. Раніше генпрокуратура країни визнала, що шестеро учасників заворушень загинули через «недозволені методи дізнання».

 

На початку січня у Казахстані розпочалися масові протести, приводом для яких стало підвищення цін на газ. Пізніше акції переросли у заворушення з політичними вимогами, протестувальники вимагали відставки уряду. Президент Касим-Жомарт Токаєв відправив кабмін до демісії та провів у країні низку реформ, спрямованих, зокрема, на позбавлення впливів свого попередника Нурсултана Назарбаєва та його родичів.

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