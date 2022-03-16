21-й день війни Росії в Україні. Хроніка.

16:29 Російські бойовики обстріляли із "Градів" цивільну колону під час евакуації з Маріуполя до Запоріжжя, повідомляє Міністерство оборони. Згідно з попередньою інформацією, є загиблі.

16:09 Україна об'єднала свою енергетичну систему із європейською – у середу оператор української електричної мережі НЕК "Укренерго" разом з європейськими колегами здійснив останні кроки для того, щоб Україна, як каже Володимир Зеленський, стала членом "енергетичного Євросоюзу". "Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська – в Україну", – привітав Зеленський у Twitter. "Наша енергосистема тепер стане стабільнішою та стійкішою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергією та зберегти нашу енергосистему навіть за подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури. Ми стаємо енергетично незалежними. Це історичний день для енергетики нашої країни", – прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

15:50 Президент України Володимир Зеленський виступив перед конгресом Сполучених Штатів Америки і закликав захистити українське небо. "Ми просимо про відповідь. Про відповідь від світу. Про відповідь на терор. Хіба це завелике прохання? Створити над Україною безпольотну зону – це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону", – звернувся голова держави. Зеленський зауважив, що у великій історії США теж були темні сторінки, котрі дозволять американцям зрозуміти український народ, – він нагадав про повітряний напад на Перл Гарбор у грудні 1941-го, "коли небо почорніло від літаків", і про трагедію 11 вересня 2001 року. "Росія перетворила українське небо на джерело смерті. Для тисяч людей", – сказав Президент, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ". Зеленський додав: якщо це прохання є занадто великим, то Україна просить про альтернативу. "Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосувати авіацію. Потужну авіацію. Для захисту своїх людей. Своєї свободи. Своєї землі. Літаки, які можуть допомогти Україні, які можуть допомогти Європі", – звернувся він.

15:31 Реактивна артилерія 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила російську понтонну переправу у зоні бойових дій і оприлюднила відеозапис удару. Перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, котра намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Затим артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню "Град". Останні кадри: відзняті дроном наслідки ураження – палаюча російська техніка.

15:07 Із флагштока перед офісом Ради Європи у Страсбурзі зняли прапор Росії.

13:54 Віцепрем’єр-міністр Польщі з безпекових питань, лідер правлячої партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський вважає, що в Україні слід розгортути миротворчу та гуманітарну місію НАТО. “Потрібна миротворча та гуманітарна місія, підготовлена ​​НАТО і, можливо, іншими організаціями, але яка діятиме під збройним захистом і проходитиме на території України”, – сказав Качинський на пресовій конференції в Києві. Він підкреслив, що Україна є суверенною державою, і якщо вона погодиться на таку місію, то цього буде достатньо у світлі міжнародного права, і то не буде якимсь casus belli, передає "Укрінформ".

13:25 У середу вранці росіяни обстріляли в Чернігові людей, які стояли в черзі по хліб. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше десятеро людей, повідомляє "Суспільне".

13:11 На телеканалі "Україна 24" у рядку повідомлень прокрутили фейкове звернення від імені Президента України Володимира Зеленського про складення повноважень і заклик скласти зброю. Такий самий фейк опублікував і інтернет-сайт "Сьогодні", пов'язаний із телеканалом. "Стрічку телеканалу "Україна 24" і "Сьогодні" зламали ворожі гакери і транслюють звернення Зеленського про нібито капітуляцію. Це фейк! Друзі, ми неодноразово про це попереджали", – заявили на телеканалі.

У рядку, котрий крутили в телеетері, йшлося: "Любі Українці! Шановні захисники! Бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений ухвалювати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше Більше нема ніякого завтра. Принаймні в мене. І тепер я ухвалив рішення попрощатися з вами. Я раджу вам скласти зброю і повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто помирати. Я раджу вам жити, і я збираюся зробити те саме", – цитує Hromadske.

Президент України Володимир Зеленський записав звернення в дворі офісу Президента, аби спростувати фейк. "Щодо останньої дитячої провокації, що я ніби пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю лише військовикам РФ і повертатись додому. А ми вже вдома: ми захищаємо своїх дітей, свої сім'ї. Жодну зброю ми не збираємось складати до нашої перемоги", – сказав Зеленський.

12:40 Радник Офісу президента України Михайло Подоляк у зв'язку із коментарем члена російської делегації в переговорах Медінского про позицію України щодо «австрійського» та «шведського» варіанту нейтралітету зробив заяву:

«Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитись ініціативною стороною у переговорному процесі.

Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету.

Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише "українською" і лише про юридично вивірені "гарантії безпеки".

І жодних інших моделей чи варіантів. Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дійсні, а не протокольні чи будапештські.

А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують негайне постачання нам необхідного обсягу зброї.

І по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрите.

Додам, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планує нападати на сусідів. На відміну від цих сусідів.

Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки».

12:27 Помічник президента Росії Владімір Медінскій заявив, що на переговорах із Україною порушується питання про граничну чисельність Збройних Сил України. "Збереження і розвиток нейтрального статусу України, демілітаризація України – обговорюється цілий комплекс питань, пов'язаних із розміром української армії", – сказав він, згідно з повідомленням "РІА Новості". З його слів, для Росії ключовими є питання про статус Криму і Донбасу, російську мову і денацифікацію. "Тема денацифікації і посилення покарання за героїзацію нацизму, неонацизму, екстремізму на їх основі надалі є важливим пунктом", – сказав Медінскій.

12:10 Британське міністерство оборони опублікувало нові висновки про війну в Україні на основі даних розвідки:

• Російські війська з усіх сил намагаються подолати виклики, перед якими вони постали в Україні.

• Російські війська, як і раніше, значною мірою прив’язані до мережі українських доріг. Вони демонструють небажання маневрувати на бездоріжжі. Те, що українські війська зруйнували мости, відіграло ключову роль у гальмуванні просування Росії.

• Неспроможність Росії отримати контроль над повітряним простором України різко обмежила її здатність ефективно використовувати повітряні маневри. Це ще більше обмежує можливості росіян.

• Збройні Сили України вміло використали відсутність маневрів у росіян, зірвавши просування і завдавши значних втрат силам вторгнення.

11:54 Український дипломат, колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що переговорна група під час перемовин із Росією погоджується не просто на нейтральний статус, а й на роззброєння (котре Росія називала "демілітаризацією") і навіть на визнання окупованих територій. "На жаль, на тих переговорах з Росією, результати яких нам потім пропонують всім почути, вже питання вирішене, наскільки я розумію. Там уже зафіксована зовсім інша позиція України – так званий нейтралітет. Йдеться про роззброєння. Далі йдеться про віддачу території. Це вже лежить проєктом на папері. Тому я зараз мовчати не буду", – сказав Чалий в етері "Радіо НВ". Дипломат певен, що це може підірвати становище в Україні зісередини. "Це буде велика помилка, якщо спочатку прийняти якісь рішення у закритому режимі, а потім намагатися нав’язати це українському народові. Якщо це не буде сприйматися, то тоді буде катастрофа. Тоді буде зірвана Україна зсередини – те, що хоче зараз зробити Путін", – застеріг пан Валерій.

11:35 Згідно з попередніми розрахунками, на відновлення України після війни знадобиться $565 мільярдів, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

11:18 Російські війська намагалися захопити третю з українських атомних станцій – Південноукраїнську АЕС. Про це розповів в.о. голови "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю NV.ua. "Там було підірвано два мости, щоб вони не пройшли. І наші військові прийняли бій та відкинули за Миколаїв. У них нічого не вийшло", – розповів він.

11:07 Під час нічних бомбардувань у Вінниці росіяни обстріляли телевежу, повідомляє Держспецзв'язку. Наразі в місті немає ефірного мовлення.

10:35 Оперативне командування "Північ" повідомило, що вночі недалеко від Чернігова збили російський літак.

10:23 Повітряні сили України вдосвіта у середу збили два винищувачі Су-30, котрі намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в Чорне море.

10:14 Радник керівника ОП Михайло Подоляк повідомив, що на низці оперативних напрямків відбувається контрнаступ ЗСУ. "Це кардинально змінює диспозиції сторін", – написав Подоляк у Twitter.

10:10 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03:

особового складу – близько 13 800 осіб, танків ‒ 430 од., бойових броньованих машин ‒ 1375 од., артилерійських систем – 190 од., РСЗВ – 70 од., засобів ППО – 43 од., літаків – 84 од., гелікоптерів – 108 од., автомобільної техніки – 819 од., кораблів /катерів – 3 од., цистерн з ПММ – 60 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 од., спеціальної техніки – 10 од. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Порівнюючи з вчорашньою оцінкою, бачимо, що значне зростання добових втрат ворога: танків ‒ 26 од., бойових броньованих машин ‒ 96 од., артилерійських систем – 40 од., РСЗВ – 6 од., засобів ППО – 7 од., автомобільної техніки – 179 од., літаків – 4 од., гелікоптерів – 13 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 од., спеціальної техніки – 10 од.

09:59 Юрій Бутусов підтвердив факт знищення у Чорнобаївці російської техніки в аеропорті. З його слів, спалено принаймні сім гелікоптерів.

09:36 Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних Сил України, які відзначилися в обороні нашої держави; 32 з них – посмертно. Також підписав указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

Звання Герой України надано: Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області. Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки. Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки. Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога. Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу. Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських “Іскандерів”.

09:03 Вночі російські сили атакували із повітря Бердичів. Як повідомило видання "РІО Бердичів", у місті пролунало декілька вибухів.

08:48 На Київщині Збройні Сили України розгромили колону російської техніки. Відео артилерійської атаки оприлюднив Гештаб ЗСУ.

08:18 На залізничному вокзалі Запоріжжя-2 пролунав вибух. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. З його слів, природа вибуху наразі не з'ясована. Він закликав не панікувати і не поширювати фото з місця подій.

00:27 У вівторок неподалік від Херсона в районі аеродрому при селі Чорнобаївка місцеві мешканці фільмували велетенські клуби чорного диму: після удару загорілася російська техніка. По опівночі Генштаб ЗСУ повідомив: "Унаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів".

00:02 Парламентська асамблея Ради Європи, попри спроби Москви уникнути покарання, ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору, повідомляє "Європравда". Рішення ухвалене одноголосно: за проголосувало 216, проти – жодного голосу, утрималися – 3. Під час розгляду резолюції надійшло повідомлення про те, що Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід. "Але це не зупиняє наших планів, не перериває процедуру", – прокоментував цю спробу президент ПАРЄ.