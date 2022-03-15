В п'ятницю 25 березня Папа посвятить Росію та Україну Непорочному Серцю Марії. Папа Франціск звершить обряд у Ватикані, а кардинал-диякон Конрад Краєвський – у Фатімі.

Про це повідомив директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні

«У п’ятницю, 25 березня, під час покаянного богослужіння, яке Папа Франціск о 17:00 очолюватиме в базиліці Святого Петра, він посвятить Росію та Україну Непорочному Серцю Марії. Такий самий акт того самого дня у Фатімі здійснить кардинал Конрад Краєвський, Папський Роздавач милостині, як посланець Святішого Отця».

Об'явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі — серія об'явлень, що відбувалися у Фатімі в 1915–1917 роках. Найвідомішими є об'явлення Діви Марії 1917 року. З 13 травня по 13 жовтня вона шість разів з'являлась трьом пастушкам: Лусії душ Сантуш, Жасінті Марту та Франсишку Марту. 1930 року Католицька Церква офіційно визнала ці події як диво й одкровення, яке не суперечить доктрині.

Довідка Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

Богородиця під час об’явлення 13 липня 1917 року в Фатімі просила посвятити Росію Її Непорочному Серцю, заявляючи, що, якщо це прохання не буде прийнято, Росія поширить «свої помилки по всьому світу, сприяючи війнам і переслідуванням Церкви. Добрі будуть замучені, Святіший Отець багато страждатиме, різні народи будуть знищені».

Після об’явлень у Фатімі відбулися різні акти посвяти Непорочному Серцю Марії. Папа Пій XII 31 жовтня 1942 року посвятив увесь світ, а 7 липня 1952 року — народи Росії Непорочному Серцю Марії в Апостольському листі «Sacro vergente annо»:

«Як кілька років тому ми посвятили весь світ Непорочному Серцю Діви Матері Божої, так і зараз, в особливий спосіб, посвячуємо всі народи Росії Її Непорочному Серцю».

Папа Павло VI 21 листопада 1964 року в присутності Отців Другого Ватиканського собору відновив посвяту Росії Непорочному Серцю.

Папа Іван Павло II склав молитву для «Акту доручення», який було звершено в базиліці Санта-Марія-Маджоре 7 червня 1981 року в урочистість П’ятидесятниці. Ось текст цієї молитви:

«О Мати людей і народів, Ти знаєш усі їхні страждання та надії, Ти по-материнськи відчуваєш усю боротьбу між добром і злом, між світлом і темрявою, що потрясають світ, прийми наш крик, скерований у Святому Дусі прямо до Твого серця, та обійми любов’ю Матері і Слуги Господньої тих, хто цих обіймів найбільше чекає, і в той же час тих, на довіру кого Ти особливим чином очікуєш. Візьми під свій материнський покров весь людський рід, який ми… довіряємо Тобі, о Мати. Нехай для всіх наблизиться час миру і свободи, час правди, справедливості та надії».

Відтак, щоб ще повніше відповісти на прохання Богоматері, папа Іван Павло ІІ під час Святого Року Відкуплення бажав чітко пояснити «Акт доручення» від 7 червня 1981 року, повторений у Фатімі 13 травня 1982 року. На згадку про «Fiat» («Нехай мені станеться за словом твоїм»), проголошений Марією в момент Благовіщення, 25 березня 1984 року на площі Святого Петра, в духовній єдності з усіма єпископами світу, попередньо «скликаними», Іван Павло ІІ ввірив Непорочному Серцю Марії всі народи світу:

«І тому, о Мати людей і народів, Ти, що знаєш усі їхні страждання та надії, Ти, що по-материнськи відчуваєш усю боротьбу між добром і злом, між світлом і темрявою, що потрясають сучасний світ, прийми наш крик, який ми, зворушені Святим Духом, звертаємо безпосередньо до Твого Серця: обійми любов’ю Матері і Слуги Господньої цей наш людський світ, який ми доручаємо і посвячуємо Тобі, сповнені тривоги за земну і вічну долю людей і народів. Особливим чином ми довіряємо та освячуємо тих людей і ті народи, які особливо потребують цього доручення та посвячення».

У червні 2000 року Святий Престол розкрив третю частину Фатімської таємниці, і архиєпископ Тарчізіо Бертоне, тодішній секретар Конґрегації віровчення, підкреслив, що сестра Лучія в листі 1989 року особисто підтвердила, що цей акт урочистого та вселенського освячення відповідало тому, чого хотіла Богородиця:

«Так, це було зроблено, так, як просила Богоматір 25 березня 1984 року».

Лусія Сантос, Франциско Марто, Жасінта Марто. 1917 рік