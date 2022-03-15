В Івано-Франківську діє 350 транзитних місць для переселенців.

У Івано-Франківську є можливість заночувати та повечеряти по прибутті у місто після 19:00 з метою дальшого переїзду.

 

«На сьогодні в області налічується 31 такий заклад соціальної сфери, в яких можуть розміститися в загальному більше 1300 осіб на ніч, зокрема в місті Івано-Франківську функціонує 4 такі заклади, де розгорнуто 350 ліжко-місць» - повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

 

Там люди можуть відпочити, повечеряти та поснідати. Якщо мають намір залишитися на розміщення в Івано-Франківській області, то наступного дня їм запропонують житло відповідно до вільних місць в закладах державної чи комунальної форм власності.

 

В Координаційному штабі з розміщення тимчасово переміщених осіб в приміщенні  товариства «Просвіта» (Грушевського, 18) можна дізнатись адреси нічліжок, або за телефонами 099 470 92 41, 068 376 77 62.

15.03.2022

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