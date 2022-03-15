Пласт активно допомагає ЗСУ.

З першого дня війни національна скаутська організація Пласт бере активну участь у допомозі ЗСУ та потребуючим громадянам України.

В осередку Пласту у Львові за підтримки Львівської міської ради щодня діють 12 локацій для термінового збору провізії на потреби української армії. За посиланням https://bit.ly/3sq2RXH постійно оновлюється список необхідної провізії, медикаментів та харчів на потреби військових. Волонтери отримують запити напряму від військових. Усі зібрані медикаменти, харчі та теплі речі збирають, сортують та пакують у головному штабі станиці щодня. Повні машини провізії в кооперації з ГО «Будуємо Україну разом – БУР» везуть у міста, які того потребують.

У рамках співпраці з Координаційним центром Regno львівські пластуни отримали змогу забезпечити зелений коридор для гуманітарної допомоги з-за кордону, що в рази пришвидшує процес доставки та замовлення необхідної амуніції й ліків. Співпраця налагоджена вже з 20 країнами світу, організовано 101 пункт міжнародного збору. Зокрема, пластуни співпрацюють з Post Service Group – поштовою компанією, яка відкрила збір допомоги в містах Мілан та Ріміні (Італія) для України. Вже 10 фур гуманітарної допомоги отримано з цих міст: теплі ковдри, одяг, харчі та необхідні медикаменти для військових і вимушених переселенців.

Також Пласт у Львові налагодив швидке та якісне виробництво необхідної кількості бронежилетів для українських військових та ТРО з гарячих точок. Кожен може долучитися до збору матеріалів на пошив – приносити їх до головної точки збору на Шептицьких, 16 у Львові. Уточнити заміри, матеріали тощо можна на гарячій лінії Штабу Пласту у Львові +380630653685.

За два тижні роботи Штабу Пласту у Львові:

- відправлено 700 тонн ( 28 TIR і 95 бусів) гуманітарної допомоги у гарячі точки по Україні, а саме у Київ, Київську обл. (Загальці, Бабинці, Васильків, Ірпінь), Харків, Дніпро, Миколаїв, Житомир, Херсон, Суми, Мелітополь та Маріуполь;

- отримано та відправлено 1000 тонн гуманітарної допомоги з партнерських складів;

- зібрано 3 087 715 грн на рахунки Пласту у Львові в Україні та з-за кордону на потреби ЗСУ. З них вже витрачено 572 706 грн для доставки допомоги у міста по Україні та на закупівлю ліків, тепловізорів, дронів, турнікетів, взуття і бронежилетів для захисників. Передано 22 коптери, 23 тепловізори. Кошти також були долучені до купівлі 1000 бронежилетів і 500 рацій.

Усі пункти прийому гуманітарної допомоги у Львові можна знайти тут. Мапа локацій у Google Maps.

Для тих, хто бажає стати волонтером або знайти волонтерів для свого проєкту у допомозі Україні, можуть використовувати чат-бот “Допомагай Україні у Львові”. Крім того, зовнішню інформацію про захист, оборону або можливості волонтерства на потреби України у Львові та поза його межами можна знайти на телеграм-каналі.

Івано-франківська Пластова домівка відправила 21 машину допомоги у гарячі точки: Бучу, Київ, Харків, Миколаїв, Обухів, Полтаву та ін. міста. Зібрані та відправлені близько 50 тонн допомоги – це медикаменти, продукти харчування, дитяче харчування, засоби гігієни, підгузки, одяг, матраци, спальники. Крім цього, волонтери сплели 30 маскувальних сіток.

Практично кожного дня Пласт збирає необхідну допомогу. Запити волонтери отримують через мережу пластунів по Україні. Допомогу отримують здебільшого від мешканців міста або ж закупляють самі. Зараз Пласт проводить збір медикаментів для Білоцерківського району (Київська область) з 10 до 19 год. за адресою Павлика, 10. Перелік необхідного можна переглянути на сторінці івано-франківського Пласту.