3700 внутрішньо переміщених осіб стали на військовий облік на Франківщині.

Більше 12,5 тис. військовозобов'язаних жителів Прикарпаття вступили до Збройних Сил та інших військових формувань України, також надано близько 470 одиниць техніки, – повідомив у Івано-Франківській ОВА заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з морально-психологічного забезпечення Юрій Мухін.

 

 

«З початку збройної агресії Російської Федерації стали на військовий облік у територіальних центрах Івано-Франківської області більше 3700 військовозобов’язаних, які переселилися з інших областей України. З них біля 800 осіб уже мобілізовані. Більше 2,5 тис. військовозобов’язаних та біля 100 одиниць техніки поставлено до підрозділів Територіальної оборони області», – розповів він.

 

Найбільше частинам ЗСУ зараз потрібні військовозобов’язані з досвідом військової служби. Військовозобов'язаних без досвіду служби скерують до навчальних центрів. Вони отримають необхідні знання і навички щодо застосування новітніх зразків зброї та дій у складі підрозділів під керівництвом досвідчених інструкторів. Призовникам виплачуватимуть гроші відповідно до посади та звання. За законом, за ними збережеться місце роботи, посада, середньомісячний заробіток на підприємстві, організації чи установі. А роботодавці не мають права вимагати від призовників писати заяви на звільнення.

14.03.2022

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