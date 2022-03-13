Іракський Ербіль зазнав ракетного обстрілу з території Ірану.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

12 балістичних ракет, запущених взранку в неділю, 13 березня, з території Ірану, вибухнули в Ербілі – столиці іракського Курдистану. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяви представників місцевої влади. Співрозмовник аґенції забажав залишитися анонімним і не надав додаткової інформації. Згідно з попередніми повідомленнями, вибухи не спричинили людських жертв.

Іракські офіційні особи заявили, що кілька ракет все ж таки влучили в консульство США в Ербілі. Утім американські офіційні особи в коментарі виданню The Wall Street Journal не підтвердили цієї інформації. Згідно з їхніми словами рано вранці 13 березня ракети вибухнули неподалік американського консульства, одна з них – на відстані близько двох кілометрів. Будівля консульства нова і наразі порожня.

Газета The Guardian цитує губернатора Ербіля Оміда Хошнау, який вважає, що незрозуміло, чи визначеною ціллю ракетної атаки було консульство США чи летовищем, де розташована військова база західної коаліції, яка бореться з терористичним угрупованням «Ісламська держава».

Представник Державного департаменту США назвав це «обурливим нападом», хоча, за його словами, ніхто з американців не постраждав, а урядовим об'єктам США в Ербілі не було завдано шкоди.

Поки що жодна сторона не взяла на себе відповідальності за інцидент.

Американські військовики, дислоковані на міжнародному летовищі Ербіля, в минулому зазнавали обстрілів ракетами і безпілотниками, в яких офіційні особи США звинувачують парамілітарні групи, пов'язані з Іраном, але таких атак не було протягом тривалого часу. Востаннє балістичні ракети використовувалися проти американських військ в Іраку в січні 2020 року у відповідь Ірану на вбивство американськими вояками генерала Касема Сулеймані – одного з керівників Корпусу вартових Ісламської революції. Внаслідок тієї атаки ніхто з американських військовослужбовців не загинув, але багато людей отримали травми.