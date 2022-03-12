Шольц і Макрон закликали Путіна негайно припинити бойові дії.

Шеф Кремля, своєю чергою, почав розповідати про вигадані воєнні злочини українських військовиків.

 

 

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели в суботу, 12 березня, телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомив німецький часопис Der Spiegel з покликом на слова речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта (Steffen Hebestreit). Розмова тривала приблизно 75 хвилин.

 

«Розмова була частиною міжнародних зусиль щодо припинення війни в Україні», – пояснив Гебештрайт. Шольц і Макрон закликали Путіна до негайного припинення вогню в Україні. Вони також наполягали на дипломатичному вирішенні конфлікту. Західні лідери висловили свою глибоку стурбованістю гуманітарною ситуацією в деяких українських містах, оточених або захоплених російськими окупантами.

 

У повідомленні ж Кремля про цей телефонат наголошується, що Путін, своєю чергою, почав засуджувати порушення прав людини з боку українських військ. Згідно з його словами, Путін сказав, що українські підрозділи нібито «страчують дисидентів, беруть заручників та використовують цивільних осіб як щит». Він переклав відповідальність на якісь «військові підрозділи українських націоналістів», нібито саме вони «систематично перешкоджали спробам евакуації та залякували цивільних осіб, які хотіли втекти». Путін закликав Шольца та Макрона чинити тиск на Україну, щоб зупинити такі злочини. У заяві Кремля не було наведено жодних доказів цих звинувачень.

 

Стало теж відомо, що перед розмовою з Путіним Шольц зателефонував до Президента України Володимира Зеленського. «Шольц отримав від Зеленського оцінку поточної ситуації. Сторони домовилися і надалі залишатися у тісному контакті», – зазначив Гебештрайт.

12.03.2022

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