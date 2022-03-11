«SaveUkraineNow» зібрав уже 680 тисяч доларів допомоги.

В Івано-Франківську працює Координаційний центр забезпечення спротиву «SaveUkraineNow», який станом на 9 березня вже зібрав 680 тис. доларів допомоги від міжнародних фондів та приватних осіб.

«Завдяки чіткій координації з Франківською теробороною та ЗСУ ми в режимі реального часу моніторимо потреби захисників і одразу цільово витрачаємо ці гроші на бронежилети, каски, медикаменти, рації, технічне забезпечення. Так само і з потребами цивільних, які опинились в зоні війни. Тож гроші на нашому рахунку не затримуються», – повідомляє координатор відділу комунікації Центру Рената Налисник.

Координаційний центр забезпечення спротиву «SaveUkraineNow» було створено Івано-Франківською міською радою, громадською спілкою «Бізнес Асоціація Івано-Франківська», Територіальною обороною Збройних Сил України в Івано-Франківську, громадською організацією «Тепле місто», інноваційним центром Промприлад.Реновація, Івано-Франківським драмтеатром ім. Івана Франка спільно з іншими партнерами, щоби забезпечувати потреби територіальної оборони Івано-Франківська й області, ЗСУ та нагальні гуманітарні запити.

«Ми вже приймаємо вантажі для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Франківська, а також допомогу для українців, що перебувають в зоні бойових дій. Наразі вже сформовані і поїхали 14 вантажівок з такою допомогою до Харкова і Сум, а також на південь України. Сортувальним центром виступає Івано-Франківський драматичний театр. Саме туди завозиться допомога від партнерів і перепаковується та відправляється в регіони. Туди ж свою допомогу приносять і мешканці міста», – інформує Рената Налисник.

Незабаром на офіційних сторінках Центру з’явиться звітна документація про вже здійснені закупки. Допомогти можна за посиланням: https://www.saveukrainenow.if.ua/?fbclid=IwAR27XR4tS6mhiHRiGTojKpUvPwSq6dR_oXG7c7uPx4F33xpjJ3_FitATshA