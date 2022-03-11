По Івано-Франківську завдано авіаудар.

О 7 ранку по Івано-Франківську був завданий авіаудар, було чути вибухи. Мер міста Руслан Марцінків просить не повідомляти, де саме сталися вибухи, та не знімати фото і відео. Також він повідомляє про вибухи в Луцьку.

 

О 04:45–05:00 лунала сирена в Івано-Франківську. О 7 годині, коли прозвучали вибухи, сирени не було. Чому так сталося, будуть з‘ясовувати. Наразі на місці вибухів працюють ДСНС.

 

Жителів Крихівців, Опришівців та Чукалівки (мікрорайони територіальної громади), району аеропорту мер Марцінків просить не покидати своїх домівок найближчим часом – до з’ясування обставин та до дозволу військових.

 

«Переконливо просимо краян: якщо раптом ви стали очевидцями артобстрілу чи авіаудару – не поширюйте інформацію в соціальних мережах! Не знімайте відео та фото для соцмереж, не ведіть прямих трансляцій, не пишіть назви місцевості, не ставте геотеги!!! Ворог уважно відслідковує соцмережі місцевих мешканців для корегування обстрілів і нанесення подальших точних ударів по цілях! Виставляючи в мережу подібну інформацію, ви, самі того не розуміючи, допомагаєте агресору», – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
 

 

11.03.2022

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