Китай відмовив Росії у постачанні авіазапчастин.

Росія теж змушена повертати взяті у лізинг авіалайнери.

 

 

Китай відмовив російським авіакомпаніям у постачанні авіа запчастин. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на слова начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерія Кудінова. Він зазначив, що Росія планує шукати можливості постачання авіаційних запчастин в Туреччині, Індії та інших країнах.

 

«Ми дали доручення, щоб сама авіакомпанія визначала, де має можливість отримати ці запчастини. Наскільки я знаю, така інформація пройшла, що звернулися до Китаю, наприклад, – і китайці відмовили. Будемо шукати через інші країни. Можливо, через наших партнерів – через турків, можливо, через Індію. Кожна компанія сама домовлятиметься – ми просто допомагатимемо ці запчастини легалізувати», – сказав Кудінов журналістам у кулуарах конференції MRO Russia & CIS у четвер, 10 березня.

 

Нагадаємо, що 26 лютого в рамках пакету санкцій , запроваджених за напад Росії на Україну , Європейська Унія заборонила продаж та постачання, у тому числі в лізинг, повітряних суден та запчастин до них для російських авіакомпаній. Під забороною також опинилися будь-які страхові послуги на ці літаки. Крім того, заборонено проведення ремонту та модернізації лайнерів, які використовуються в Росії. У документі ЄУ зазначено, що цей захід поширюється на будь-які літаки, незалежно від того, де вони виготовлені.

 

Валерій Кудінов повідомив, що російські компанії мають намір повернути лізингодавцям частину іноземних літаків. «Частину флоту буде повернуто», – сказав він, додавши, що авіаперевізники самі вирішать, які саме літаки повернути. За даними Росавіації, до російського реєстру після прийняття Заходом санкцій було переведено майже 180 літаків вітчизняних авіакомпаній. Серед них лайнери таких російських авіакомпаній, як «Аэрофлот», «Победа» і Utair.

10.03.2022

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