В Тернополі теж планують відновити дистанційне навчання.

В Тернополі з 14 березня теж планують відновити дистанційне навчання і закликають долучитися до уроків дітей, які переїхали в місто з областей, де зараз ведуться військові дії, - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«На жаль, через війну в Україні відновити звичайне навчання у школах наразі ми не можемо, але діти мають здобувати освіту. Тому сьогодні прийняли рішення відновити онлайн-уроки для дітей. Також заохочуємо до навчання дітей, які приїхали у Тернопіль з інших областей. Для цього батькам необхідно звернуться до директора школи, яка найближча до їх місця проживання», – пояснив Сергій Надал.



Нагадаємо, що раніше, про намір відновити дистанційне навчання школярів заявили в Івано-Франківську та Львові. "В ситуації, коли в країні йде війна, наше головне завдання – дати можливість дітям продовжити навчання. Мусимо зробити все, щоб організувати навчальний процес, нехай навіть у дистанційному форматі, зробити його безпечним для кожного учасника", – розповів директор Львівського обласного департаменту освіти Олег Паска.