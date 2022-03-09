У Львові та Івано-Франківську планують відновити дистанційне навчання.

В Івано-Франківській області можуть відновити дистанційне навчання, - повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. За її словами, з понеділка, 14 березня, розглядають можливість відновлення навчання у школах, коледжах та професійних училищах. Мова йде про відновлення освітнього процесу у форматі дистанційного навчання.

Тим часом департамент освіти і науки Львівської ОДА у співпраці з Центром інноваційних освітніх технологій ІППО НУ ЛП розпочав роботу над дистанційною школою для учнів 7 - 11 класів. Школа мала б запрацювати уже через 10 днів. За цей час педагоги, які мають досвід роботи із платформою Moodle, в екстреному форматі наповнять її навчальними матеріалами на перший тиждень навчання.

"В ситуації, коли в країні йде війна, наше головне завдання – дати можливість дітям продовжити навчання. Мусимо зробити все, щоб організувати навчальний процес, нехай навіть у дистанційному форматі, зробити його безпечним для кожного учасника", - розповів директор Львівського обласного департаменту освіти Олег Паска.

За словами координатора проєкту Маргарити Носкової, Moodle дозволяє школярам працювати через смартфон та виконувати завдання навіть попри відсутність інтернету.

"Перед нами стоїть непросте завдання. Мусимо організувати роботу дистанційної школи за дуже короткий термін. Те, на що в мирний час йде 3-4 місяці, ми мусимо зробити за 10 днів. Попереду багато роботи. Усі вчителі, які зголосились до участі в проєкті, мають досвід роботи на платформі. Бачимо зацікавлення інших педагогів, тому команда викладачів зростатиме. Це дозволить оперативно наповнювати платформу та перевіряти завдання", - пояснила Маргарита Носкова.

Навчанням планують охопити усіх дітей, які цього потребуватимуть: дітей Львівщини, переселенців та усіх, хто зараз перебуває за кордоном. Усі школи області розподілять між вчителями, а координуватиме процес департамент освіти та Центр інноваційних освітніх технологій.