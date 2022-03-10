П'ятнадцятий день війни Росії в Україні

11:39 Війна зачепила щовосьму українську домівку. Такий висновок можна зробити із дослідження телевізійної аудиторії, котре зазвичай використовується для встановлення рейтингів телеканалів і передач, – із 23 лютого по 8 березня обсяги даних телевізійної панелі скоротились на 12%. "Це дозволяє припустити, що близько 12% українців, які мали телевізори, зараз за межами своїх домівок або перебувають вдома, але там не працює мобільний зв’язок чи немає електрики. Про це свідчать дані дослідження телевізійної аудиторії", – прокоментували у виданні "Детектор медіа".

11:08 В Анталії розпочалися переговори міністрів закордонних справ України та Росії при турецькому посередництві. Дмитра Кулебу і Сєрґєя Лаврова посадили на значній дистанції один від одного.

10:51 В Україні починають роботу гуманітарні коридори із Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Сум, Тростянця та Краснопілля й низки міст поблизу столиці – Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Описи маршрутів:

– Тростянець-Суми-Голубівка-Вільшани-Недригайлів-Коровинці-Ромки-Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава;

– Краснопілля-Верхнє Сироватка-Суми-Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці-Ромни-Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава;

– Суми-Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці-Ромни-Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава;

– Маріуполь-Портовське-Мангуш-в обхід Нікольське-Республіка-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя;

– Волноваха-Валер'янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ;

– Ізюм-Мала Комишеваха-Барвинкове-Близнюки-Лозова.

10:44 Унаслідок бомбардування пологового будинку в Маріуполі загинуло троє людей, зокрема, одна дитина, повідомляє міська рада. Поранено 17 осіб.

10:39 Росія вирішила вийти із Ради Європи. "Росія не братиме участі у перетворенні натівцями і ЄС, які їх слухняно наслідують, найстарішої європейської організації на черговий майданчик розповідей про вищість Заходу", – заявили у МЗС РФ.

10:24 Міністерство оборони України повідомило, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

особового складу – 12 000 осіб, танків ‒ 335 од, бойових броньованих машин ‒ 1105 од, артилерійських систем – 123 од, РСЗВ – 56 од, засоби ППО – 29 од, літаків – 49 од, гелікоптерів – 81 од, автомобільної техніки – 526 од, кораблі /катери – 3 од, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Порівнюючи з вчорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу склали: танків ‒ 18 од, бойових броньованих машин ‒ 35 од, артилерійських систем –3 од, засоби ППО – 1 од, автомобільної техніки – 44 од.

10:08 Російські бойовики викрали у Мелітополі депутатку Запорізької обласної ради, директорку Мелітопольського міського краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову. "О 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок... Відвезли у невідомому напрямку", – повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

09:14 Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв передбачає, що Росія наразі спробує заморозити війну в Україні. "Це, скоріше за все, буде не уривчастий кінець – такий, ось сьогодні закінчиться війна. Боюся, це буде період, у якому буде незрозуміло, чи закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найголовніше. Ми наближаємося до цього. Це питання тижня – десяти днів. Позиції Росії послаблюються, вони це розуміють. Їм вигідніше не називати війну закінченою (бо вони мають зізнатися, що вона втрачена), але зупинити її на якомусь замороженому етапі", – сказав Грозєв в етері національного телемаратону.

08:03 Палата представників Конґресу США проголосувала за надання допомоги Україні на суму 13,6 мільярдів доларів, оскільки вона бореться з російськими військами. Допомога є частиною законопроекту обсягом 1,5 трлн доларів, який передбачає додаткове фінансування для подолання пандемії у США а також фінансування роботи уряду до кінця року.

07:36 Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі та інших оточених містах із Ленінградською блокадою. "Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", – написав Блінкен у Twitter.

00:51 Білий дім вважає, що активізація російської пропаганди довкола звинувачень України у розробці біологічної зброї може свідчити про те, що Росія готова використати цей тип зброї під час війни проти України або вчинити провокацію. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі відзначила, що Росія має "тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї", а також дотримується моделі "звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія". Перед тим британська газета The Guardian написала, покликаючись на джерела в британському уряді: Лондон побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною.

00:30 Рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування обсягом 1,4 млрд доларів.

00:05 Президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю Bild, що він готовий "зробити певні кроки" задля компромісу з Росією, "але вони не мають бути зрадою моїй країні". "Інша сторона теж має бути готовою йти на компроміси – тому вони й називаються компромісами", – додав Зеленський. Голова держави певен, що "тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні".