Словаччина запускає евакуаційні потяги з України

Евакуаційні потяги з України в Словаччину почнуть курсувати від сьогодні, 9 березня, - повідомили в Укрзалізниці.  

 

 

Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 год та прибуватиме до Чопа о 7:40 год. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 10:35 год та прибуватиме до Кошице о 13:49 год.

 

Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице.

 

Крім того зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

 

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