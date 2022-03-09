Словаччина запускає евакуаційні потяги з України

Евакуаційні потяги з України в Словаччину почнуть курсувати від сьогодні, 9 березня, - повідомили в Укрзалізниці.

Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 год та прибуватиме до Чопа о 7:40 год. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 10:35 год та прибуватиме до Кошице о 13:49 год.

Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице.

Крім того зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Нагадаємо, що українців закликають виїжджати в країни ЄС не через Польщу.