132 тисячі осіб та 13 тисяч транспорту за добу: ситуація на західному кордоні Україні.

За минулу добу, 7 березня, державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 132 тисячі осіб та приблизно 13 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік залишився на рівні попередньої доби, кількість людей, що очікують на перетин кордону, дещо зменшилася,  повідомляє Львівська ОВА.

 

 

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон вкотре рекомендує задля швидшого перетину кордону скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною, вони наразі найменш завантажені (майже порожні), а також зі Словаччиною та Молдовою.

 

Перевірити їхню завантаженість можна кожні три години на сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

 

До слова, минулої доби на виїзд з України прослідувало майже 118 тисяч осіб. Більшість подорожуючих – майже 90 тисяч людей – для виїзду обрали пункти пропуску на польській ділянці. У результаті цього фіксується значне накопичення людей і автомобілів. Прикордонники України, а також їхні іноземні колеги вживають усіх можливих заходів для пришвидшення пропускних процедур на виїзд з України.

 

7 березня до України повернулися майже 14 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч – громадяни України.

 

Нагадуємо, що пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі (крім ППр «Дзвінкове» на кордоні з Угорщиною, який працює з 8 до 24 години – https://cutt.ly/WAEJxhK).

 

Прикордонники та митники продовжують оформлювати гуманітарну допомогу для українського населення та наших захисників. До слова, за минулу добу на західних кордонах оформили майже 700 транспортних засобів з благодійними вантажами.

 

08.03.2022

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