У Долині потрібні добровольці для патрулювання вулиць та охорони стратегічних об’єктів.

Щоб зробити місто та громаду більш безпечними та зберегти стабільну оперативну ситуацію, зусиль однієї поліції недостатньо. Суттєвою підтримкою для правоохоронних органів є співпраця з громадськими формуваннями, тому в Долині запрошують всіх охочих до патрулювання вулиць міста, громади (групи по 6 осіб) та охорони стратегічних об’єктів (групи по 2-3 осіб), - повідомляє міська рада Долини.

“Якщо ви також готові зібрати групу та долучитись, телефонуйте: (0 800 50 10 89 – Сектор оперативного реагування)”, – зазначають в міській раді.

Громадяни, які зголосились, проводять огляд території міста на факт виявлення міток, продажу та розпивання алкоголю, порушення комендантської години, запобігають крадіжкам і мародерству, бійкам та іншим порушенням. Також охороняють важливі стратегічні об’єкти міста.

Працівники Сектору швидко реагують на сигнали груп, у разі потреби – виїжджають на місце чи викликають поліцію. Щовечора з патрулюючими групами проводять інструктаж, узгоджують маршрути й обов’язки, спільно коригується план дій.