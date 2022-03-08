Львів закликає весь світ бити у дзвони на підтримку України.

«Не питай, за ким подзвін. Цей подзвін за тобою". Ці слова сказав настоятель лондонського собору Святого Павла – Джон Дон, -– написав міський голова Львова Андрій Садовий і звернувся до всього світу, аби щоденно о 18:00 за київським часом бити у дзвони на підтримку України.

"Я сьогодні звертаюся до всіх людей доброї волі, до патріарха Варфоломея, до Святійшого отця Папи Франциска, до всіх людей у Лондоні, Нью-Йорку, Оттаві – у всіх країнах світу. Кожного дня о 18:00 за київським часом бийте в дзвони. Світ має знати правду. Правду про Україну. Нам потрібна сьогодні ваша допомога. Сьогодні ми боремось за цей світ. Допоможіть нам. Слава Україні», – йдеться у дописі Андрія Садового.





