Центр психологічної допомоги діє в Івано-Франківську.

В час війни багатьом з нас потрібна допомога, не лише фізична чи матеріальна, а й психологічна. Людина в стресовій ситуації потребує підтримки та розуміння: мати можливість розповісти свою історію, бути почутим та отримати необхідні поради без осуду та звинувачень.

Хто чує себе погано: хвилювання переповнюють, хворіє тіло. Хто покинув дім: за кілька днів після переселення вас може накрити додатковим стресом. В кого рідні зараз на передовій і ви щогодини чекаєте новин. Хто волонтерить тут і має на собі багато відповідальності. Хто відчуває провину, що робить недостатньо. Саме з такими проблемами працює 123-є психологів і психотерапевтів в Івано-Франківську та області. На цілодобову гарячу лінію може звернутись кожен з будь-якого регіону України. Координатори центру реєструють дзвінки, після чого профільний психолог передзвонює та надає свою допомогу очно чи по телефону.

«Кожного дня ми отримуємо близько 20-ти дзвінків. Половина телефонує не за психологічною допомогою, а з бажанням знайти житло в Франківську – спрямовуємо їх до центрів отримання інформації для переселенців. Люди телефонують з різних міст. Були й такі, хто звертався за підтримкою з місць переховувань від бомбардувань та обстрілів», – розповідає координатор Центру психологічної допомоги Мар’яна Вершиніна.

Волонтери-психологи цілодобово чергують в будівлі ЦНАПу (Незалежності, 9), де реагують на критичні ситуації (паніка, страх), які виникають здебільшого у переселенців, оскільки тут же відбувається їхня реєстрація після приїзду з гарячих точок України. Крім цього, психологи працюють у:

Консультативному центрі Карітас (Лесі Українки, 1) з 12 до 18 год.;

Просвіті Прикарпаття (Грушевського, 18) з 9 до 17 год.;

Головному корпусі Медичного університету (Галицька, 2), де щовівторка проходять групові зустрічі психологів з переселенцями о 16 год.;

У приміщенні Молодіжної організації СТАН (Тарнавського, 11), де щоп’ятниці о 14 год. відбуваються групові зустрічі.

«Професійні психологи, котрі у 2014 році очолювали Центр психологічної допомоги Майдану, проводять супервізії та групові зустрічі для наших психологів, оскільки ті теж втомлюються та вигорають. Три рази на тиждень відбуваються такі зустрічі в Медуніверситеті. Окрім надання психологічної допомоги, ми маємо на меті юридично правильно оформляти свідчення потерпілих людей, котрі готові відкрито говорити про ті жахіття, що відбуваються в їхніх рідних містах та селах. Сподіваємось, це допоможе в майбутньому притягнути до відповідальності всіх винних», – зазначає Мар’яна Вершиніна.

Зараз команда Центру спільно з лікарями Медуніверситету створює напрям психіатрії, де надаватимуть професійну лікарську допомогу людям з психічними захворюваннями, котрі потребують консультацій, ліків чи стаціонарного лікування.

Для повноцінної роботи Центру психологічної допомоги волонтери-психологи зараз шукають приміщення та обладнання для роботи.

Телефони гарячої лінії Центру – 097 87 97 337, 095 85 19 416.