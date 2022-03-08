З Києва до Івано-Франківська людей евакуйовуватимуть автобусами.

З Івано-Франківська до Києва відправлять автобуси для евакуації людей, – повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він не сказав, про яку кількість автобусів йдеться, але заявив, що вивіз людей з регіонів, які зазнають обстрілів, буде системний.

«Евакуація має бути належною! Однією автівкою багато людей не вивезеш, а поїзди переповнені. Місто долучилось та вирішило організувати системний вивіз людей з регіонів, які зазнають обстрілів. Зокрема, з Івано-Франківська поїде декілька автобусів для евакуації мирного населення Києва», – говорить Руслан Марцінків.

За його словами, у місті вже офіційно зареєструвалось 4 тисячі переселенців. “На сьогоднішній ранок в нашій громаді вже зареєструвалися понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Звісно, не всі залишаються у нас, хтось тут проїздом, відпочине, оговтається і вирушить далі. Але ми маємо бути людьми і допомагати одне одному”, – пояснив мер.

Щоб пришвидшити процес, в Івано-Франківську відкрили ще один пункт реєстрації – на вул. Військових Ветеранів, 10-А. Крім цього, зареєструватися можна у всіх відділеннях ЦНАП та соціальних їдальнях.

Тим часом, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомляє, що станом на 8 березня область загалом прийняла 36 000 людей. Розгортають додаткові ліжко-місця і є потреба у ковдрах, подушках, матрацах, постільній білизні.

Необхідне просять приносити у Координаційний штаб із розміщення тимчасово переміщених осіб за адресою вул. Грушевського, 18, у приміщенні «Просвіти», тел.: 099 470 92 41.



