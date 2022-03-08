Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до міжнародних організацій, які можуть допомогти місту із якісним розміщенням вимушено переміщених осіб із інших міст України. Зараз Львову необхідні мобільні центри для тимчасового перебування з обладнаними санвузлами та пунктами харчування.

«Станом на сьогодні Львів прихистив близько 200 тисяч українців. Жінки, діти, ховаючись від бомбардування та ракетних обстрілів, покинули свій рідний дім і приїхали до нас. 440 установ культури і освіти, 85 релігійних організацій відкрили свої двері. Ми даємо всім дах на головою, гарячу їжу, все необхідне, тому що вони – наші громадяни. З кожним днем їх стає все більше і більше. Ми зобов’язані прийняти всіх.

Я звертаюсь до міжнародних організацій – нам потрібна ваша допомога. Не за кордоном, не на кордоні, а тут, у Львові. Ми очікуємо від вас на спеціально обладнані мобільні пункти для розміщення людей. Ми потребуємо вашого досвіду, адже ніколи раніше з таким не стикались.

Наші громадяни залишаються тут, бо вірять, що ми переможемо і вони повернуться до своїх домівок та відбудують свої міста. Я прошу вас про допомогу. United for Ukraine», – наголосив у своєму відеозверненні мер Львова Андрій Садовий.