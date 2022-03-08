Мальтійська служба допомоги розгорнула роботу в Івано-Франківську

Мальтійська служба допомоги в Івано-Франківську збирає кошти на потреби військових та потребуючих. Кожного дня на fb-сторінці спільноти волонтери публікують список потреб та плани закупівлі товарів, в тому числі з-за кордону.

Крім цього, на території міста Івано-Франківська діє дві польових кухні для потребуючих, а також проводять курси медичної допомоги та складають аптечки з перев’язувальних матеріалів.

«Ми організовуємо курси медичної допомоги для усіх охочих кожного дня о 14 год. біля Катедрального храму Святого Воскресіння, а наші волонтери-медики проводять виїзні медичні курси за запитом. На кухнях готуємо страви на віддачу за потребою – кожного дня отримуємо велику кількість запитів на доставку гарячих страв. Також за потреби працює рятувальна служба», – повідомляє координаторка рятувального та медичного напряму Мальтійської служби Івано-Франківська пані Вікторія.

Запис на медичні курси, в тому числі виїзні, можна здійснити за телефоном 050 33 82 333.

Телефони кухні Мальтійської служби – 095 85 89 221, 096 49 64 273.

Телефон рятувальної служби – 095 85 89 417.