Росія випередила Іран та Північну Корею за кількістю введених проти неї санкцій.

Таким чином, Росія менш ніж за два тижні «перетворилася зі світової економічної потуги на найбільшого об’єкта ґлобальних санкцій і на фінансового парія».

Проти кремлівського режиму станом на вівторок, восьме березня, запроваджено 5,5 тисячі санкцій. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на базу даних щодо відстеження санкцій Castellum.ai. Таким чином, за кількістю введених проти Росії санкцій вона вже випереджає Іран, Сирію, Венесуелу та Північну Корею.

Після визнання Державною думою, Радою федерації та російським президентом «ДНР/ЛНР» та після початку воєнного вторгнення в Україну проти РФ було запроваджено близько 2,8 тисячі нових обмежень – і їх стало 5,5 тисячі. Проти Ірану діє 3,6 тисячі санкцій, проти Сирії – 2,6 тисячі, Північної Кореї – 2,1 тисячі, Венесуели – 0,7 тисячі.

Більшість нових санкцій проти Росії – персональні обмеження (2,4 тисячі). 343 обмеження запроваджено проти підприємств та організацій. Санкції торкнулися фінансової системи Росії, банків, чиновників, бізнесменів та компаній із різних сфер. Низка іноземних компаній вирішила призупинити діяльність у Росії чи вийти із російського ринку.

Наприклад, Сполучені Штати запровадили 243 нові санкції, тож загальна кількість американських штрафних заходів проти Росії сягнула 1,2 тисячі. Європейська Унія запровадила 518 нових санкцій (766), Канада – 454 (908), Австралія – ​​413 (633), Швейцарія – 568 (824).

І це ще далеко не кінець. Тиск на Росію посилюється майже з кожним днем. Приміром, упродовж останніх вихідних American Express Co. і Netflix Inc. долучилися до зростаючого списку компаній, які виходять з Росії або припиняють свою діяльність. Деякі роблять це через зобов’язання щодо санкцій, але інші, так би мовити, «самосанкціонують» – фактично, вирішуючи піти, навіть якщо вони не зобов’язані це робити за законом.

«Це фінансова ядерна війна і найбільша подія в історії санкцій», – зазначив Пітер П’ятецький (Peter Piatetsky), колишній чиновник Міністерства фінансів в адміністраціях Барака Обами та Дональда Трампа, який був співзасновником Castellum.ai. «Росія менш ніж за два тижні перетворилася з частини світової економіки на найбільшого об’єкта ґлобальних санкцій і на фінансового парія», – наголосив він.