Волонтерам, які відправляють їжу на фронт, критично бракує хліба.

Волонтери Гуманітарного штабу допомоги населенню та військовим, який діє у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17), просять львів’ян приносити різноманітну випічку та хліб. Також не вистачає соди, олії, крупів та борошна, - повідомили у штабі.

Окрім продуктів харчування, також є потреба у побутовій хімії та господарських предметах. Потрібні засоби для миття туалетів, господарське мило, дитяче тверде мило, піна для гоління, пральні порошки в малих упаковках, пакети для сміття, будівельні мішки та рукавиці, швабри, віники, смітярки.

Потрібна також білизна, дитячі горщики, відра та миски.

Речі, які ви приносите, мають бути пораховані та посортовані. Це суттєво спрощує роботу волонтерів, а отже, наші захисники швидше отримають допомогу.

З усіма питаннями та уточненнями звертайтесь за телефоном 0989416236. Актуальна інформація у Facebook.

Штаб працює цілодобово - приймає і видає допомогу переселенцям та військовим, а також координує роботу волонтерів.