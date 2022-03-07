Медичний університет Івано-Франківська розгорнув волонтерську діяльність.

В головному корпусі (Галицька, 2) Івано-Франківського національного медичного університету розгорнули волонтерську діяльність студенти та викладачі. 

 

Студенти-волонтери збирають медикаменти, які сортують на місці та відправляють в лікарні Києва та Харкова.

«Був запит на поповнення медикаментів у лікарню Кропивницького, оскільки свої запаси лікарня передала на фронт. Також ініціативна група наших студентів розпочала виготовлення джгутів по типу САТ для передачі на передову. Всі матеріали для цього зібрано – очікуємо близько 600 готових джгутів» – повідомляє голова студентського братства.

 

 

Крім того студенти збирають харчі: їжу швидкого приготування, батончики, шоколад для передачі на пряму військовим. Вже дві посилки очікує відправлення на Схід України, проте волонтери шукають водіїв та транспорт.

 

В основному корпусі університету з першого дня повномасштабної війни проводять «Базовий курс надання медичної допомоги в умовах війни для не медиків». Курс проводить завідувач кафедри травматології та ортопедії професор Вадим Сулима:

«Близько 68% смертей у час війни припадає на кровотечу, яку не вчасно чи не правильно зупинили. Елементарні навики надання правильної медичної допомоги для будь-якої людини без медичної освіти дають шанс професійним медикам зберегти життя потерпілого. Люди мають можливість послухати мене на лекції, а також мати під рукою зібрану медичну інформацію в телеграм каналі osteon_professors_bot, доступному для всіх бажаючих».

 

Після лекції професора Сулими його студенти-пластуни проводять заняття для відпрацювання практичних навиків допомоги постраждалим під час війни для людей без медичної освіти. Традиційно заняття проводять щодня о 11 год. за попередньою реєстрацією.

 

Кафедра військової медицини проводить очні та онлайн навчання для медиків та медиків-студентів для удосконалення професійних знань в умовах воєнно-польової медичної допомоги. Графік проведення занять можна переглянути на сайті університету та фейсбук-сторінці університету.

 

«У 2009 р. тодішня влада відмінила в університетах роботу кафедри медицини катастроф та військової медицини, оскільки вважалось, що Україна мирна держава, а медичних знань в умовах війни достатньо для військових медиків, які навчаються в військових академіях. Лише у 2016 р. в медичних університетах відновили роботу кафедри. Тобто, нажаль, маємо прогалину в знаннях медиків про їх роботу в стані воєнно-польових умов» – зазначає професор Сулима.

 

 

07.03.2022

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