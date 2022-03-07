Черги на блокпостах Тернопільщини стали менші.

"За останню добу оперативна обстановка залишається спокійна. На блокпостах вже фактично немає черг. Вони іноді стаються в годину пік. Тому просимо з розумінням ставитися, якщо доведеться чекати своєї черги на блокпостах. В сторону Хмельницького та до столиці черг немає, але вони можуть бути на дорогах зі сходу. На блокпостах, що на дорогах державного значення, працюють переважно військовослужбовці Тероборони спільно з поліцією та представниками СБУ", – повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Всі народні блокпости контролюють органи місцевого самоврядування та координує поліція. Вони продовжують працювати.

"Ми спонукаємо місцевих виважено працювати на цих блокпостах. Якщо стається конфліктна ситуація – правоохоронці виїжджають на місце події. На жаль, конфлікти іноді стаються, але вони не загрозливі і правоохоронці допомагають їх швидко вирішити".