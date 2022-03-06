Львів'яни зняли відеоролик із закликом закрити небо над Україною.

У відеоролику знялись українці, які захищають Україну, змушені ховатись в укриття, допомагають із гуманітарною допомогою та навіть народжували під час бомбардування. Всі вони звертаються до світової спільноти із проханням допомогти Україні та вплинути на закриття неба над нашою державою.

«Кожна година дискусій про закриття українського неба призводить до сотень смертей мирного населення. Я не можу уявити, як з цим житимуть лідери, які мають владу діяти, але не роблять цього. Це наше послання світу. Вимагайте від своїх урядів закрити небо. Виходьте на мітинги. Поділіться інформацією в соціальних мережах, користуючись хештегом #closethesky», – написав у дописі до цього відео мер Львова Андрій Садовий.