Львів'яни зняли відеоролик із закликом закрити небо над Україною.

У відеоролику знялись українці, які захищають Україну, змушені ховатись в укриття, допомагають із гуманітарною допомогою та навіть народжували під час бомбардування. Всі вони звертаються до світової спільноти із проханням допомогти Україні та вплинути на закриття неба над нашою державою.

 

 

«Кожна година дискусій про закриття українського неба призводить до сотень смертей мирного населення. Я не можу уявити, як з цим житимуть лідери, які мають владу діяти, але не роблять цього. Це наше послання світу. Вимагайте від своїх урядів закрити небо. Виходьте на мітинги. Поділіться інформацією в соціальних мережах, користуючись хештегом #closethesky», – написав у дописі до цього відео мер Львова Андрій Садовий.

 

06.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
...війна скорочує відстань...
Галина КРУК
#PEN_poetry :Хочемо поділитися з вами віршем членкині Українського ПЕН  Галини Крук  (переклад німецькою Христини Назаркевич). 
06.03.22 | | Штука
Пенс може перемогти Трампа на українській темі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Ексвіцепрезидент Майк Пенс усе частіше й рішучіше кидає виклик своєму колишньому шефові Дональдові Трампу. Козирна карта Пенса – Україна, яка воює.
06.03.22 | | У світі
СУБОТА, 5 БЕРЕЗНЯ
Олександр Ірванець
Цього року у Неділю Прощену Я, здається, не усіх прощу! Я ніколи не прощу Росію. ...Чом відводиш очі, Білорусь?
05.03.22 | | Дискурси
Ісход
Василь МАХНО
... позирки ці діточі з вагонного із вікна забути не зможем й не схочем так позирає війна
05.03.22 | | Дискурси
Кіберкозаки – бійці невидимого фронту
Юлія ОВСЯНИК     
Із початком війни вони здебільшого евакуювалися на захід України, але для них і тут передова, бо їхня зброя – комп’ютер та інтернет. 
05.03.22 | | Галичина
Мистецтво, культура та війна
Розуміємо безпеку як безпеку бути разом, діяти разом та надавати прихисток. Залишаємось простором для мистецтва та мисткинь/митців й під час війни. Бо культура та мистецтво тепер міняють формати, але не втрачають цінності.
05.03.22 | | Штука
Десятий день війни, десятий день відсічі.
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Військові України продовжують вести важкі бої на підступах до низки міст. У більшості випадків російські військові зазнали серйозних втрат, коли намагалися прориватися до Харкова, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Чернігова, Києва. Росія обстрілює житлові будинки з мешканцями. 
05.03.22 | | Україна
Львів волонтерський. Фоторепортаж
Павло ПАЛАМАРЧУК
Протитанкові "їжаки", маскувальні сітки і коктейль "Бандера-смузі" — львів'яни активно включилися у допомогу армії
04.03.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.