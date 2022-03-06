Центр прийому біженців у Івано-Франківську потребує допомоги.

В Івано-Франківську оголосили збір необхідних речей для центру прийому біженців, – повідомляє місцева організація Товариства Червоного Хреста України.
“Друзі! Оголошуємо збір необхідних речей для центру прийому біженців від Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу”, – йдеться у повідомленні.
Потрібні:
електричні плити
електричні чайники
сушки для білизни
тази великих об’ємів
відра місткістю 10 л
посуд (сковорідки, каструлі, тарілки, ложки, виделки, горнятка)
Волонтери просять приносити ці речі до їх офісу на вул. Василіянок, 6.06.03.2022