Центр прийому біженців у Івано-Франківську потребує допомоги.

В Івано-Франківську оголосили збір необхідних речей для центру прийому біженців, – повідомляє місцева організація Товариства Червоного Хреста України.

 

 

“Друзі! Оголошуємо збір необхідних речей для центру прийому біженців від Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу”, – йдеться у повідомленні.

 

Потрібні:

електричні плити

електричні чайники

сушки для білизни

тази великих об’ємів

відра місткістю 10 л

посуд (сковорідки, каструлі, тарілки, ложки, виделки, горнятка)

 

Волонтери просять приносити ці речі до їх офісу на вул. Василіянок, 6

06.03.2022

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