У Західній Україні РФ планувала створити "федеративну республіку".

СБУ зірвала плани Кремля щодо нових «народних республік» на Західній Україні, – повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

За інформацією спецслужби, до «Федеративної республіки Україна» мали увійти Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії РФ. За задумом окупантів, створення псевдореспубліки позбавило б Збройні Сили України підтримки та забезпечення з тилу.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині. За інформацією спецслужби, в західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників.

Сепаратисти планували дискредитувати та позбавити підтримки суспільства силовиків, інспірувати недовіру до правоохоронних органів. Далі озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових керівників силових органів і представників влади.

Після цього в регіонах планувалося спочатку захопити адміністративні будівлі та проголосити «народні республіки» за зразком так званих «Л/ДНР», а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу.

СБУ виявила в організатора готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України зі закликами переходити на їхній бік. Крім того, знайдено звернення до іноземних держав з вимогою визнання нового «анклаву».

Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.

За статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу зраднику та його пособникам загрожує 10 років ув’язнення.

Викриття зрадників провело Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно з Івано-Франківською обласною прокуратурою.