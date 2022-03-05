Арестович закликав розблокувати дороги західних областей країни.

 

Радник голови ОП Олексій Арестович попросив бійців самооборони західних областей України розвантажити дороги. Йдеться про Тернопільську, Рівненську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку області.

 

 

«Надходять численні сигнали, що місцева самооборона фактично паралізувала рух на дорогах – і це погано. Бо коли надійде допомога, вона не зможе потрапити у центральні, східні і південні області України», – зазначив Арестович.

 

За його словами, через прискіпливість самооборони затримуються вантажі з гуманітарною допомогою та люди, які їдуть боронити країну.

 

“Коли наші вантажні і пасажирські потоки рухаються 4,5 години 40 кілометрів – це вже державна проблема. Будь ласка, впорядкуйтеся там на місці. Я вже не кажу про випадки, коли іноземні кореспонденти починають скаржитися на факти не дуже ввічливого поводження з ними», – зазначив Арестович.

 

Він закликав голів облдержадміністрацій та територіальних громад допомогти розв’язати цю проблему, а співробітників поліції і спеціальних служб надати допомогу щодо фільтрації транспорту на блокпостах.

 

Раніше заступник Львівської ОВА Віталій Загайний повідомив, що офіційна кількість блокпостів на території Львівщини – 25. Усі решта – самовільні. 

 

«Ми чудово розуміємо патріотичний мотив наших громадян, але ці блокпости можуть бути трансформовані у спостерігальні. Тобто ті, що не матимуть права перекривати рух транспорту. Частину самовільних блокпостів ми будемо прибирати», – зазначив він.  

05.03.2022

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