Добровольчі формування Львівщини – це десятки тисяч осіб.

До підрозділів територіальної оборони у Львівській області входять дві бригади: 103-тя та 125-та. Наразі завершується процес їхнього укомплектування. Також в області активно створюють добровольчі формування, – повідомив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Віталій Загайний.

Нагадаємо, що батальйони 103-ої бригади розміщені у всіх районах області, а п’ять батальйонів 125-ої бригади – саме у Львові.

«Коли ми говоримо про чоловіків призовного віку (18–60 років), то вони мають змогу долучитися до добровольчих формувань, які разом з підрозділами тероборони передбачені в Законі "Про національний спротив". Ці формування активно створюються як у Львові, так і в територіальних громадах Львівщини. Зараз чисельність добровольчих формувань складається з десятків тисяч людей. Добровольці мають власну зброю з необхідними дозволами. Вони беруть участь у патрулюваннях на визначених територіях, блокпостах тощо», – зазначив Віталій Загайний.

Офіційна кількість блокпостів на території Львівщини — 25. Усі решта — самовільні.

«Ми чудово розуміємо патріотичний мотив наших громадян, але ці блокпости можуть бути трансформовані у спостерігальні. Тобто ті, що не матимуть права перекривати рух транспорту. Частину самовільних блокпостів ми будемо прибирати», – повідомив Віталій Загайний. Він запевнив, що для регулювання діяльності добровольчих формувань в області до кінця сьогоднішнього дня буде виданий окремий наказ начальника військової адміністрації Максима Козицького.

«За потреби люди, які хочуть вступити до лав добровольчих формувань, зможуть отримати зброю, яка перебуває в розпорядженні наших військових. Згідно з законом, правильно оформлена процедура дає людям, які залучені в добровольчі формування, певні соціальні гарантії», – сказав він.