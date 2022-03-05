Волонтери просять львів’ян приносити продукти та ліки у Палац мистецтв.

Гуманітарний штаб допомоги населенню та військовим, який діє у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) просить допомогти продуктами та ліками.

 

 

Стратегічні потреби штабу: гречка, борошно, олія та ліки.

 

Потрібні також вода бутильована (0,5 л), підгузники (від 0 до року), дитяче харчування, лікарські засоби, каремати і спальні мішки.

 

З усіма питаннями та уточненнями звертайтесь за телефоном 0989416236.

 

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Штаб працює цілодобово - приймає і видає допомогу переселенцям та військовим, а також координує роботу волонтерів.

05.03.2022

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