Волонтери просять львів’ян приносити продукти та ліки у Палац мистецтв.

Гуманітарний штаб допомоги населенню та військовим, який діє у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) просить допомогти продуктами та ліками.
Стратегічні потреби штабу: гречка, борошно, олія та ліки.
Потрібні також вода бутильована (0,5 л), підгузники (від 0 до року), дитяче харчування, лікарські засоби, каремати і спальні мішки.
З усіма питаннями та уточненнями звертайтесь за телефоном 0989416236.
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Штаб працює цілодобово - приймає і видає допомогу переселенцям та військовим, а також координує роботу волонтерів.05.03.2022