Львівські пам'ятки культурної спадщини убезпечують від ймовірних руйнувань.

Йдеться насамперед про об’єкти ансамблю Світової спадщини ЮНЕСКО. Ці пам’ятки – універсальна світова цінність, вони перебувають під охороною ЮНЕСКО. Так, захисними екранами закривають унікальні вітражі, деякі з них демонтують. Захищають і окремостоячі скульптури. Зокрема, їх обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами. А от частину унікальної сакральної пам’ятки – дерев’яного вівтаря «Голгофа» – вирішили демонтувати та перемістити до сховища. Усі роботи виконують спільно з місцевими реставраторами, – повідомляє Львівська міська рада.





"Зараз триває демонтаж частин вівтаря «Голгофи». Цей вівтар із 14 століття пережив війни, пережив епоху боротьби Радянського Союзу з релігією. Недавно його реставрувала спільна група українських і польських реставраторів. До слова, одну з фігур вівтаря було знайдено у музеї. Очевидно, вона була захована під час Другої світової війни так, як ми зараз це робимо. Ці три фігури – розп’ятого Ісуса, Матері Божої та Марії Магдалини – демонтуємо, і вони будуть відповідно упаковані та збережені у сховищі, що у підземеллі. Ця сакральна пам’ятка – єдина така в Україні, думаю, й у Європі також», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Саму ж конструкцію вівтаря, яка залишилась у Вірменському дворику, захистили металевими листами.

Обгортають захисними матеріалами і окремостоячі скульптури, зокрема навколо Катедри та фонтани на пл. Ринок.

«Скульптури обгортаємо вогнетривкою тканиною, скловатою, далі – спеціальною фольгою і насамкінець вдягаємо на них спеціальні мішки. Це не врятує фігури, якщо буде пряме потрапляння, однак при потужній ударній хвилі вони не розіб’ються на шматки і не розлетяться. Демонтувати їх не завжди є можливість, вони великі», – зазначила Лілія Онищенко.

Також у Львові у різний спосіб захищають вітражі, які розміщені у церквах та житлових будинках. Їх закривають захисними екранами, а деякі демонтовують. «Намагаємось захистити найбільш вразливі елементи будівель – вітражі. Закриваємо їх у різний спосіб, десь навіть і демонтуємо і складаємо так, щоб пізніше можна було поставити на місце. В більшості – закриваємо, щоб у випадку вибухової хвилі вони лишились неушкоджені.

Є вітражі, які складно захистити, бо вони величезні. До прикладу, на Катедрі. Там ми залучили рекламників, які мають машини-вишки. Також запросили альпіністів, аби визначити, яким чином вони можуть опустити сітки зверху і поставити на ці сітки захист», – сказала Лілія Онищенко.

Роботи зі захисту пам’яток виконують львівські професійні реставратори. Також місто отримало допомогу від реставраторів з Польщі – вони зібрали гроші, щоб закупити матеріали. За словами Лілії Онищенко, на сьогодні також усі львівські музеї демонтували експозиції та передали до сховищ.

Водночас керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко закликала всі країни бойкотувати цьогорічну сесію Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка має відбутися у м. Казань (РФ).



